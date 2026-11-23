شهدت مدرجات استاد القاهرة مغادرة عدد من جماهير النادي الأهلي قبل انتهاء مواجهة الفريق أمام بيراميدز، في مشهد يعكس حالة الغضب والاستياء من أداء الفريق والنتيجة خلال اللقاء.

وحقق فريق بيراميدز فوزاً غالياً على فريق الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

بيراميدز يتلاعب بـ الأهلي بثنائية كريم حافظ ومصطفى فتحي

وسجل ثنائية نادي بيراميدز في شباك الأهلي كريم حافظ في الدقيقة 32 من ركلة جزاء ثم أضاف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد بيراميدز إلى 27 نقطة في المركز الأول ، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن الفريق السماوي.