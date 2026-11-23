أثار الإعلامي إبراهيم فايق، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعليقه على أداء النادي الأهلي في مباراته أمام بيراميدز.

وكتب فايق ، في تغريدته عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "لعيبة بيراميدز لحد الدقيقة 65 تحس انهم مستمتعين بالماتش وتحس انهم شافوا الماتش ده قبل كده، ودي الإعادة بتاعته والدنيا عندهم سهلة جداً في الملعب".

وأضاف فايق: "معرفش الأهلي امتى هيكون عنده رد فعل بعد كل التغييرات دي؟!".

مرت 70 دقيقة من عمر مباراة الأهلي وبيراميدز في المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

ومازالت تقدم نادي بيراميدز على الأهلي بهدفين نظيفين سجلهم كريم حافظ في الدقيقة 32 من ركلة جزاء ثم أضاف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 48 من عمر المباراة.