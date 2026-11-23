علق الإعلامي إبراهيم فايق على هدف مصطفى فتحي في شباك الأهلي خلال مواجهة بيراميدز، منتقدًا الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها لاعبو القلعة الحمراء.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “‏ايه الجووول ده يا مصطفى يا فتحي!!.. جول في حجز خماسي ده؟!!”.

‏وأضاف: «في المقابل الأهلي عنده مشاكل دفاعية مش عادية.. الراجل عدى من أكرم توفيق وتوفيق محمد زي السلام عليكم ودخل سلم على مصطفى شوبير».

واختتم تعليقه قائلًا: «بيراميدز في ملعب والأهلي في ملعب تاني خالص».

وسجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بيراميدز ، الهدف الثاني في شباك فريق بيراميدز في المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

مصطفى فتحي يسجل الهدف الثاني في شباك الأهلي

سجل الهدف الثاني اللاعب مصطفى فتحي في الدقيقة 48 من زمن المباراة بمهارة فردية.

سفيان بنجديدة يقود الأهلي أمام بيراميدز.. وعاشور على الدكة

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي أمام بيراميدز، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.