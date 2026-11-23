​شهدت كلية البنات بجامعة عين شمس، اليوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر 2026، فعاليات الندوة الحوارية التي نظمها قطاع التعليم والطلاب بالتعاون مع وزارة الأوقاف" المجلس الأعلي للشئون الإسلامية" وإدارة النشاط الثقافي - الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت عنوان «سترونج اندبندنت وومن»..

بين النسوية والتصور الإسلامي للمرأة:

هل بينهما تعارض؟ .

تحت رعاية كلٍّ من الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذة الدكتورة أميرة أحمد يوسف، عميدة كلية البنات.

وحاضرت فيها الدكتورة فاطمة عنتر، مساعد معالي وزير الأوقاف لشؤون الواعظات، وذلك بقاعة المؤتمرات (1) بالكلية.

​ويأتي تنظيم اللقاء ضمن سلسلة الندوات الحوارية التي ينظمها قطاع التعليم والطلاب بالجامعة بمشاركة نخبة من قيادات وزارة الأوقاف والعلماء المتخصصين بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تحت مظلة «مبادرة جسور» الرامية إلى بناء الوعي الفكري والثقافي والديني لدى الشباب.

​وفي مستهل اللقاء، رحّبت الأستاذة الدكتورة أميرة أحمد يوسف، عميدة كلية البنات، بالدكتورة فاطمة عنتر في رحاب الكلية، معربةً عن سعادتها وتقدير إدارة الكلية وطالباتها بهذا اللقاء المميز، مؤكدةً أن وجود قامة دعوية على رأس الواعظات بوزارة الأوقاف يحمل رسالة توعوية هادفة تترك أثرًا إيجابيًا ملموسًا في نفوس الطالبات.

​من جانبها، أشادت الدكتورة فاطمة عنتر بحفاوة الاستقبال وبالجهود الإبداعية والتنموية التي تشهدها كلية البنات لخدمة الطالبات وتوفير بيئة تعليمية وأنشطة طلابية متميزة، مفضّلةً كسر النمط التقليدي للمحاضرات والنزول للتحاور مباشرةً وسط الطالبات في أجواء تفاعلية مفتوحة.

​وتناولت المحاضرة بالشرح والتحليل المفهوم الحقيقي لقوة المرأة تحت شعار «كوني قوية.. لكن غير مفترية»، موضحةً أن القوة الحقيقية تنبع من حسن استثمار الطاقات والقدرات وتنميتها باستمرار، والتقييم الذاتي، والاعتماد على النفس، وتحمل المسؤولية، مستشهدةً بنماذج تاريخية وقرآنية وعلمية مشرّفة، من بينها السيدة خديجة رضي الله عنها في قدرتها على الاحتواء والدعم النفسي والعقلي وقت الشدائد، وملكة سبأ في وعيها التحليلي وإعمال مبدأ الشورى دون تكبّر، فضلًا عن الدكتورة سميرة موسى كنموذج للتميز العلمي والريادة.

​كما أكدت الدكتورة فاطمة عنتر أن قوة المرأة لا تعني التخلّي عن أنوثتها أو تقليد الرجل أو فرض السيطرة والصوت العالي، بل تقوم على التكامل بين الرجل والمرأة، مشددةً على أهمية الذكاء العاطفي وضبط النفس عند الغضب، وقيادة المرأة لمشاعرها وقراراتها بوعي واتزان دون الانسياق وراء الاستسلام للظروف أو لعب دور الضحية، بما يحقق التوازن بين طموح المرأة واستقلاليتها وبين القيم والمبادئ الإسلامية الأصيلة.