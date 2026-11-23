حذر الإعلامي أحمد موسى من تصاعد المواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن العالم يتجه إلى مرحلة جديدة من الحروب، في ظل تطور الأسلحة واستخدام تقنيات عسكرية غير تقليدية، مشيرا إلى أن تدمير كورفيت روسي باستخدام زورق بتكلفة 100 ألف دولار يكشف عن تغير طبيعة المعارك وضرورة ابتكار أساليب جديدة لحماية القطع البحرية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه لا بد من وجود أفكار عسكرية جديدة لحماية القطع العسكرية، موضحا أن ما فعلته أوكرانيا أمر خاطئ، لأنها نقلت الحرب إلى الأراضي العربية.

وأشار إلى أن روسيا لديها قمر صناعي جاهز لإطلاق صاروخ نووي إلى الفضاء، مضيفا: «الاستخبارات الغربية رصدت أن روسيا بتجهز لإطلاق صاروخ نووي في الفضاء، ولو الضربة تمت هيتم قطع الاتصالات والإنترنت وتدمير أي أقمار صناعية في محيط المنطقة، وده هيكون تغيرا حقيقيا في الحروب».

وتابع: «من يمتلك السلاح النووي لن يُهزم، دروس التاريخ قالت كده، الضربة اللي أخدتها روسيا في بنغازي مش ضربة عادية، وروسيا لن تُهزم في حربها ضد أوكرانيا، وزيلينسكي افتخر اليوم أمام حلف الناتو بتدمير السفينة الروسية، وكل اللي بيطلبه بياخدوه، وما كانش قدر يحارب روسيا كل ده لولا الدعم اللي بيحصل عليه، وعشان كده عنده هذه الضربات، ويدعمون أوكرانيا بالسلاح والمسيرات».

واستطرد: «العالم رايح لمرحلة تانية، إستونيا أغلقت حدودها مع روسيا، وروسيا بتعتبر ذلك إعلان حرب، وروسيا وجهت ضربة بالقرب من القصر الرئاسي الأوكراني ومن مقر البرلمان الأوكراني، وكان قاعد في ذلك الوقت وزير الدفاع البريطاني، وسقطت على بعد أمتار منه، ومحدش عارف بكرة هيحصل إيه، وروسيا ردها عنيف».

وأضاف: «حركة التجارة العالمية مهددة بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وليبيا لا بد أن تعود دولة واحدة، كفاية انقسامات من 2011، وترجع الناس تستقر، الانقسام ده بيجعلها معرضة للأعداء».