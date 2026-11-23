أعلن الجيش الايراني، اليوم الإثنين، عن إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش الأمريكي، من طراز «لوكاس»، فوق مياه الخليج العربي شرق مضيق هرمز.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة للجيش الإيراني قالت في بيان: قبل ساعات، تم استهداف واسقاط طائرة مسيّرة تابعة للعدو الأمريكي المعتدي، من طراز «لوكاس» بواسطة منظومات محلية الصنع تابعة لقوات الدفاع الجوي للجيش، وذلك تحت سيطرة شبكة الدفاع الجوي الموحدة للبلاد، فوق مياه الخليج شرق مضيق هرمز.

استمرار التوترات حول مضيق هرمز

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر العسكري بين طهران وواشنطن مع استمرار الحصار البحري الأمريكي لإيران.

وتواصل إيران إغلاق مضيق هرمز منذ بدء الحرب في 28 فبراير الماضي، كما تستهدف السفن وناقلات النفط عبر مضيق هرمز، مما يسفر عن توترات متقطعة مع السفن الحربية الأمريكية، وكثيرا ما أعلنت إيران عن إسقاط طائرات مسيّرة أمريكية في محيط مضيق هرمز خلال الأسابيع الماضية.