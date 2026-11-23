يعد خبز الموز بالقرفة من الوصفات المنزلية المميزة التي تجمع بين المذاق الحلو للموز ونكهة القرفة الدافئة، ويتميز بقوامه الطري ورائحته الشهية التي تملأ المنزل أثناء الخبز.

وتناسب هذه الوصفة وجبة الإفطار أو العشاء، كما يمكن تقديمها بجانب الشاي أو القهوة كحلوى خفيفة بين الوجبات.

وتتميز طريقة عمل خبز الموز بالقرفة بسهولة تحضيرها، كما أنها من الطرق المناسبة للاستفادة من ثمار الموز الناضجة التي أصبحت طرية ولا يفضل تناولها بمفردها، للشيف رباب العمدة.

مكونات خبز الموز بالقرفة

خبز الموز بالقرفة

3 ثمرات موز ناضجة ومهروسة.

2 كوب دقيق.

نصف كوب سكر.

نصف كوب زبدة مذابة أو زيت نباتي.

2 بيضة.

نصف كوب حليب.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

رشة ملح.

مكونات طبقة القرفة

ملعقتان كبيرتان من السكر البني.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة كبيرة زبدة مذابة.

طريقة عمل خبز الموز بالقرفة

خبز الموز بالقرفة

سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية، وجهزي قالب خبز مستطيلًا وادهنيه بقليل من الزبدة أو ضعي ورق زبدة بداخله. ضعي الموز في وعاء عميق واهرسيه جيدًا باستخدام الشوكة حتى يصبح ناعمًا. أضيفي السكر والزبدة المذابة والبيض والفانيليا والحليب، ثم قلبي المكونات حتى تتجانس. في وعاء آخر، اخلطي الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا والقرفة ورشة الملح. أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى خليط الموز، وقلبي بهدوء حتى يختفي الدقيق دون الإفراط في التقليب. اخلطي السكر البني مع القرفة والزبدة المذابة في وعاء صغير لتحضير طبقة القرفة. اسكبي نصف كمية خليط الموز في القالب، ثم وزعي جزءًا من خليط القرفة فوقه. أضيفي باقي خليط الموز، ثم وزعي الكمية المتبقية من القرفة على الوجه، ويمكن استخدام سكين لعمل خطوط بسيطة داخل الخليط للحصول على شكل رخامي. أدخلي القالب الفرن لمدة تتراوح بين 50 و60 دقيقة تقريبًا، أو حتى يخرج عود خشبي نظيفًا عند غرسه في منتصف الخبز. اتركي خبز الموز يبرد قليلًا قبل إخراجه من القالب وتقطيعه.

أسرار نجاح خبز الموز بالقرفة

للحصول على قوام طري وهش، يفضل استخدام الموز الناضج ذي القشرة التي تحتوي على بقع بنية، لأنه يكون أكثر حلاوة وأسهل في الهرس.

كما ينصح بعدم تقليب الخليط كثيرًا بعد إضافة الدقيق، لأن الإفراط في التقليب قد يجعل قوام الخبز أكثر تماسكًا وأقل هشاشة.

ومن المهم عدم فتح الفرن خلال أول 35 دقيقة من الخبز حتى لا يهبط القوام قبل اكتمال النضج.

إضافات تجعل خبز الموز بالقرفة ألذ

يمكن إضافة نصف كوب من الجوز أو عين الجمل المجروش للحصول على مذاق مقرمش، كما يمكن إضافة رقائق الشوكولاتة أو الزبيب حسب الرغبة.

ولمحبي النكهات الغنية، يمكن تقديم شرائح خبز الموز بالقرفة مع القليل من العسل أو زبدة الفول السوداني أو الجبنة الكريمية.

طريقة حفظ خبز الموز بالقرفة

بعد أن يبرد تمامًا، يمكن وضعه في علبة محكمة الغلق والاحتفاظ به في درجة حرارة الغرفة لمدة يومين إلى ثلاثة أيام، بحسب درجة حرارة المكان وظروف التخزين.

كما يمكن حفظه في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع، أو تقطيعه إلى شرائح وتجميده لاستخدامه لاحقًا، مع تسخين الشرائح قليلًا قبل التقديم.

ويعد خبز الموز بالقرفة من الوصفات الاقتصادية والسهلة التي تمنح الموز الناضج استخدامًا جديدًا، كما يمكن تقديمه للأسرة في وجبة الإفطار أو كحلوى منزلية مع المشروبات الساخنة.