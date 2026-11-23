شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مساء اليوم، في الاجتماع الذي عقدته اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي، بمقر مجلس الشيوخ في العاصمة الجديدة، لمناقشة المقترحين المقدمين للمجلس، المقترح الأول الخاص "بإعادة النظر في منظومة الدمج التعليمي للطلاب ذوي الإعاقة، وإنشاء نظام تعليمي مهني تكنولوجي جامعي يتناسب مع قدراتهم"، والمقترح الثاني "تطوير منظومة التعليم الدامج والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية مصر العربية".



أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يؤيد المقترح الأول الخاص بإعادة النظر في منظومة الدمج التعليمي للطلاب ذوي الإعاقة، وإنشاء نظام تعليمي مهني تكنولوجي جامعي يتناسب مع قدراتهم، في رصد مشكلات واقعية، والفصل بين الترتيبات التيسيرية وتخفيف المناهج، والإقرار بأن الإعاقتين الحركية والبصرية لا تمسان القدرات المعرفية، كما يؤيد إنشاء قاعدة بيانات موحدة، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والتدريب، والإتاحة.



أشارت خلال كلمتها في اجتماع اللجنة المشتركة، أن المجلس لديه بعض التحفظات على ماورد في المقترح الأول بشأن التراجع عن منظومة الدمج أو إنشاء مسار موازٍ بحسب نوع الإعاقة، كما يتحفظ على لجان المقابلة التي تحدد "الصلاحية للدراسة"، أو استبعاد الطلاب، وكذلك اشتراط "الصلاحية الشاملة" للتعيين كمعيد، استناداً للدستور، والقانون رقم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، والاتفاقية الدولية، والجامعات التكنولوجية القائمة وفقًا للقانون رقم (72) لسنة 2019.



أوضحت أن رؤية المجلس لتحسين هذا المقترح تتبلور في وضع إطار يقوم على "معيار واحد، مسارات متعددة، ودعم يتبع الطالب"، يخضع لتقييم صادق، وخطط تعليمية فردية، وتخطيط مبكر للانتقال من الصف الأول الثانوي، وإعلان "متطلبات جوهرية" موحدة لكل برنامج، مع إجراء دراسة وطنية مستقلة مرتبطة ببطاقة الخدمات المتكاملة، وتقرير سنوي مشترك.



تابعت "المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة"، وفيما يتعلق بالمقترح الثاني الخاص بتطوير منظومة التعليم الدامج والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية مصر العربية، يؤيد المجلس المقترح في جوهره لتوافقه مع الدستور، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة(2026- 2030)، وانتقاله للتمكين والمساءلة، كما يتفق المجلس مع المقترح لتشخصيه فجوات مثل كثافة الفصول، ونقص الترتيبات وتدريب المعلمين، والخلط بين التيسير والتخفيف في الامتحانات، وتشتت القرارات، وضعف آليات التظلم.



أكدت "كريم" أن رؤية المجلس لتطوير هذا المقترح الثاني تتمثل في إعدادإطار وطني موحد للتعليم الدامج يحدد المسؤول عنه، وأدوارهم، والتمويل والرقابة، ويعمل على تفعيل لجان التظلمات والطعن خلال فترات محددة، مع إشراك المجلس ومنظمات ذوي الإعاقة في إعداد هذا الإطار، ونشر بيانات التظلمات، كما يشدد المجلس على أن تكون نسب القبول القانونية حد أدنى لا يجوز الاستبعاد به، كما لابد أن يراعي الإطار التحول نحو تقييم وظيفي وتربوي، مع التشخيص الطبي للطلاب ذوي الإعاقة، مع وعدم تدوينه في الشهادات الدراسية، فضلًا عن إصدار تقرير سنوي مشترك يُعرض على البرلمان بمهل رد ملزمة.



تابعت كما يرى المجلس أنه لابد من استكمال المقترح بالانتقال للتعليم العالي والتكنولوجي، وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بلغة الإشارة، وتأهيل وتعيين معلمين من ذوي الإعاقة، مع اشراك منظماتهم في التصميم والمتابعة.