عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اجتماعا بأعضاء لجنة مبادرة "بني سويف صديقة للإعاقة"، لمتابعة جهود تنفيذ المبادرة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف الخدمات والأنشطة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يدعم دمجهم وتمكينهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات.

حضر الاجتماع سيد سعد مقرر اللجنة ومدير شؤون الإعاقة بديوان عام المحافظة، ونهى محمد مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي، ووكلاء وزارات العمل والتعليم والصحة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، إلى جانب باقي أعضاء فريق العمل.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ استمرار تنفيذ القوافل الطبية المجانية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين مديريات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان وصول الخدمات الطبية والرعاية اللازمة للفئات المستهدفة

كما تناول الاجتماع متابعة تنفيذ سلسلة الندوات التثقيفية التي تنفذها وحدة شؤون الإعاقة بالمحافظة منذ بداية نوفمبر الجاري، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة الثقافة، وكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، ومديريات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، ومركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة بني سويف، بهدف مواصلة الأنشطة التوعوية والتثقيفية وتعزيز المشاركة المجتمعية في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

وناقش المحافظ الإجراءات التنسيقية والاستعدادات اللازمة لتنظيم احتفاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، وتنظيم مسابقة تحفيظ القرآن الكريم بما يعكس الاهتمام بقضاياهم، ويعزز جهود التوعية بحقوقهم واحتياجاتهم، ويسهم في دعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، وذلك من خلال تكامل جهود الجهات التنفيذية والمؤسسات المعنية ومختلف شركاء المبادرة.

وفي مجال التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، تم مناقشة التنسيق بين إدارة بناء وتنمية القرية والوحدة الاقتصادية بالمحافظة ومؤسسة نهضة بني سويف والجهات المعنية لبحث إمكانية إطلاق برنامج متكامل لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا.