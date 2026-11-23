صدق اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على إيقاف تشغيل مطعمين بمدينة بورفؤاد، وذلك في ضوء نتائج حملات المرور والتفتيش التي نفذتها لجنة مشتركة من إدارة الرقابة على السوق المحلي بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية وإدارة التموين، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من سلامة الأغذية المتداولة والحفاظ على صحة المواطنين

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مطعمين عقب حملات تفتيشية مشتركة

وجاء قرار الإيقاف عقب رصد عدد من المخالفات الصحية الجسيمة داخل المطعمين، حيث تبين وجود حشرات طائرة وزاحفة، شملت الذباب والصراصير داخل المنشآت والمواد الغذائية، فضلًا عن رصد آثار قوارض وفئران ميتة بأحد المطعمين، وهو ما يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة، إلى جانب تدني مستوى الاشتراطات الصحية وعدم الالتزام بمعايير سلامة الغذاء.

كما كشفت أعمال التفتيش عن عدد من أوجه القصور، تمثلت في عدم إحكام غلق المنشآت، ووجود تلفيات وكسور بالأرضيات وفتحات بالحوائط وتقشر بالأسقف، وعدم توافر التهوية والإضاءة الكافية، وغياب وسائل الحماية على الأبواب، فضلًا عن عدم نظافة المنشآت والثلاجات ووجود صدأ ببعض المعدات، وعدم الفصل بين أنواع الأغذية داخل الثلاجات، وعدم الالتزام بدرجات الحرارة المناسبة وحفظ وتخزين الأغذية بصورة سليمة

ورصدت اللجنة كذلك عدم توافر أحواض مخصصة لغسيل الخضروات، وغياب مرافق ومستلزمات غسل الأيدي، وعدم ارتداء العاملين الملابس الوقائية، وعدم توافر شهادات صحية للعاملين بأحد المطعمين

وأكد محافظ بورسعيد استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المطاعم والمنشآت الغذائية بمختلف أنحاء المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المنشآت المخالفة، حفاظًا على الصحة العامة وضمان تقديم غذاء آمن للمواطنين