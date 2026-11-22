يعلن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، والرئاسة الشرفية للمنتج هشام سليمان، عن تكريم الفنان أمير المصري خلال فعاليات دورته الثانية، التي تُقام في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2026، تحت شعار «سينما تُحيي الأمل»، تقديرًا لمسيرته الفنية المتميزة وحضوره اللافت في السينما المصرية والعالمية.

أمير المصري

ويأتي هذا التكريم احتفاءً بأحد أبرز المواهب المصرية الشابة التي نجحت في تحقيق حضور دولي مميز، من خلال اختيارات فنية متنوعة وأدوار تحمل أبعادًا إنسانية عميقة، استطاع بها أمير المصري أن يتجاوز القوالب النمطية المرتبطة بحضور الممثل العربي في الأعمال العالمية.

وخلال مسيرته الفنية، قدّم أمير المصري مجموعة من الأعمال السينمائية والدرامية البارزة، من بينها فيلم Limbo، ومسلسل The Crown، وأفلام Club Zero وIn Camera وGiant، التي عكست قدرته على التنوع في الأداء والتعامل مع شخصيات درامية مختلفة، ورسّخت مكانته بوصفه موهبة مصرية قادرة على المنافسة والحضور في المحافل السينمائية الدولية.

واستطاع أمير المصري، عبر خطوات فنية مدروسة واختيارات جريئة، أن يبني مسيرة تجمع بين الطموح العالمي والارتباط بجذوره المصرية، ليقدّم نموذجًا لجيل جديد من الفنانين المصريين الذين يفتحون آفاقًا أوسع للسينما المصرية خارج الحدود.

ويؤكد مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي أن تكريم أمير المصري يأتي في إطار حرصه على الاحتفاء بالتجارب الفنية الملهمة، وتسليط الضوء على المواهب المصرية الشابة التي نجحت في تقديم صورة مشرفة للفن المصري على الساحة العالمية، بما يتماشى مع رؤية المهرجان في دعم الإبداع وتعزيز التواصل الثقافي والسينمائي بين الشعوب.

يُذكر أن الدورة الثانية من مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي تُقام خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2026، تحت شعار «سينما تُحيي الأمل».