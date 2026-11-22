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انخفض مؤشرا البحرين العام والإسلامي، في ختام تعاملات اليوم /الأحد/ متأثران بانخفاض مؤشر قطاعات الاتصالات والمال والمواد الأساسية.

وأظهرت بيانات الجلسة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) - أن المؤشر العام انخفض بمقدار 10.16 نقطة مسجلا 1813.39 نقطة، كما تراجع المؤشر الإسلامي بمقدار 5.63 نقطة مسجلا 846.06 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين و863 ألفا و998 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليونا و288 ألفا و927 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 73 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الشركات غير البحرينية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 54.81% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.