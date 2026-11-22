قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة اليوم، الأحد، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4676 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5455 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 6234 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 43640 جنيه.

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 22 نوفمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.86 جنيه

سعر الشراء: 53.76 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.30 جنيه

سعر الشراء: 58.90 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 70.95 جنيه

سعر الشراء 54 .70 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.35 جنيه

سعر الشراء: 14.32 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.66 جنيه

سعر الشراء: 14.63 جنيه.

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026.

درجات الحرارة

القاهرة 26

الإسكندرية 25

شرم الشيخ 31

مطروح 24

أسوان 33

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية

مكة 35

أبو ظبي 30

الكويت 30

الخرطوم 37

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم

روما 19

مدريد 14

واشنطن 17

باريس 09

موسكو 05