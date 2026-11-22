قال وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية يعكس الترابط والتفاعل بين الحضارات المختلفة.

وأوضح وزير الخارجية خلال حواره على قناة إكسترا نيوز، أن منتدى أسوان تناول قضايا الشرق الأوسط والساحل الأفريقي.

ولفت إلى أن كلمة فخامة الرئيس السيسي خلال منتدى أسوان كانت محل تقدير من جميع الحضور.

وأضاف أن هناك عددًا من المحددات الرئيسية للرؤية المصرية لتحقيق السلام المستدام، مؤكدا على ضرورة دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

وأكد أن حل النزاعات في أفريقيا يجب أن ينطلق من دعم الدولة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.