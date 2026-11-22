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أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 493 لسنة 2026 بنقل مقر القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية من مدينة هامبورج، إلى مدينة ميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.