أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 493 لسنة 2026 بنقل مقر القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية من مدينة هامبورج، إلى مدينة ميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
قرار جمهوري بنقل القنصلية المصرية في ألمانيا من هامبورج إلى ميونخ
أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 493 لسنة 2026 بنقل مقر القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية من مدينة هامبورج، إلى مدينة ميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية.
الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رئيس جمهورية نقل مقر القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية من مدينة هامبورج مدينة ميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية