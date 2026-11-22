قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إنّ أبرز توصيات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين تتمثل في دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها، واحترام سيادة الدول والقانون الدولي، وعدم التدخل في شؤون الدول، باعتبارها المحددات الأساسية لحل النزاعات المنتشرة في القارة الإفريقية.

وأضاف في لقاء مع محمد عادل مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذه المحددات تأتي اتساقًا مع ما دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الالتزام بها من شأنه أن يجعل حلول النزاعات ناجعة ومستدامة.

وأوضح وزير الخارجية أن هذه المبادئ ستصدر في صورة توصيات عن المنتدى، بهدف التعامل بجدية مع الأزمات المنتشرة في المنطقة، مشددًا على أنه لا بديل عن احترام سيادة الدول، وعدم التعامل مع المليشيات أو أي كيانات من خارج الدول، إلى جانب احترام القانون الدولي.

وأكد عبد العاطي وزير الخارجية، أن احترام هذه المبادئ يمثل الشرط الأساسي للتمكن من حل المنازعات في القارة الإفريقية ومنع وقوعها مرة أخرى.