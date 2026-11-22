أعلنت محافظة الوادي الجديد، تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وفتح عدد من الشوارع الحيوية بمدينة باريس، في إطار جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المروري.

وأوضحت المحافظة أن الحملة نُفذت من خلال قسم الإشغالات والنظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، بناءً على توجيهات علي نجاح، رئيس المركز، واستهدفت رفع المعوقات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من الحوائط والتعديات التي كانت تمثل عائقًا أمام حركة السير، ورفع الإشغالات من حرم الطريق العام، إلى جانب تمهيد وتسوية الشوارع المستهدفة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المشاة والسيارات.

وأكدت محافظة الوادي الجديد استمرار الحملات الميدانية بمدينة باريس للتصدي لكافة أشكال التعديات والإشغالات، وتطبيق القانون للحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الصالح العام، مع مواصلة جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.