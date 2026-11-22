أعلنت لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية بقطر عن توصلها إلى اتفاق مبدئي مع الفنان اللبناني الشهير فضل شاكر للحصول على حقوق تحويل قصة حياته إلى فيلم سينمائي، في خطوة مهمة نحو تطوير عمل روائي طويل يستلهم أحداثه من مسيرة أحد أبرز الشخصيات وأكثرها حضورًا وتأثيرًا في المشهد الموسيقي العربي المعاصر.

ومن المقرر أن يتتبع الفيلم المرتقب رحلة فضل شاكر الاستثنائية، بدءًا من صعود نجمه ليصبح أحد أكثر الفنانين الغنائيين شعبية في العالم العربي، وصولًا إلى أبرز المحطات الشخصية والمهنية التي شكلت مسار حياته.

وفي ظل التحولات التي شهدتها المنطقة، يسعى المشروع إلى تسليط الضوء على القصة الإنسانية الكامنة وراء صوته الفريد، واستكشاف الجوانب المعقدة للشهرة والهوية والقناعات الشخصية، إلى جانب التأثير العميق والمستمر للموسيقى.

وعلى مدى أكثر من عقدين احتلت أغاني فضل شاكر مكانة مميزة في المشهد الثقافي العربي، حيث نجحت أعماله الغنائية في ملامسة وجدان الجمهور على اختلاف أجياله وتجاوز الحدود الجغرافية، ليصبح أحد أبرز الأصوات الغنائية في المنطقة وأكثرها شهرة، ويحظى بتقدير واسع بفضل أدائه المفعم بالمشاعر وهويته الموسيقية المتفردة.

غير أن مسيرة فضل شاكر لم تقتصر على المسار التقليدي لحياة فنان غنائي، بل شهدت تحولات تجاوزت حدود الفن والشهرة. فقد اتسمت حياته بنجاحات استثنائية وتغيرات شخصية عميقة، إلى جانب اهتمام إعلامي وجماهيري مكثف، ما يجعل من قصته حكاية إنسانية معقدة وغنية بالأبعاد التي تتجاوز عالم الموسيقى والنجومية.

في هذا السياق قاا حسن الذوادي، رئيس لجنة الأفلام: “تبدأ الأعمال السينمائية العظيمة من قصص إنسانية استثنائية، وقليلة هي القصص في العالم العربي التي تضاهي قصة فضل شاكر من حيث تأثيرها وثرائها وتعقيداتها وأهميتها الثقافية.. فرحلته تتجاوز حدود الموسيقى والشهرة، لتروي حكاية موهبة فذة وقناعات شخصية، والسعي نحو بداية جديدة، والصمود في مواجهة التحديات، والعلاقة الراسخة التي تجمع الفنان بالجمهور الذي يتفاعل مع أعماله".

ويمثل الاتفاق المبدئي خطوة أولى في مسار تطوير المشروع، إذ تعتزم لجنة الأفلام، رهنًا بإبرام الاتفاقيات النهائية، المضي قدمًا في مراحل التطوير الإبداعي، بما يشمل اختيار المواهب السينمائية وتحديد شركاء الإنتاج المحتملين، بهدف تقديم فيلم روائي طويل يجمع بين أصالة الهوية الإقليمية والجاذبية السينمائية العالمية.