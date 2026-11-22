قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 100 مليون جنيه مُتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمين بالقاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات – تأسيس الشركات) .

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بـ (100) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .