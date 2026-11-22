تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى

رصدت الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب– مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) ، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – كمية لمخدر الحشيش) ، وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة المضبوطة بحوزته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.