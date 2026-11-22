مع تزايد انتشار نزلات البرد والإنفلونزا خلال التقلبات الموسمية، تتجدد تساؤلات المواطنين بشأن أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا، ومدى فاعليته في الوقاية من الإصابة والمضاعفات، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية.

أسباب تحديث لقاح الإنفلونزا

وفي هذا السياق، كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن أسباب تحديث لقاح الإنفلونزا سنويًا، والتوقيت المناسب للحصول عليه، مؤكدًا أن التطعيم متاح على مدار العام. كما أوضح طبيعة التعامل مع حالات الإصابة بالإنفلونزا، والفئات التي تحتاج إلى رعاية طبية خاصة، محذرًا من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية في علاج العدوى الفيروسية.

لماذا يتم تحديث لقاح الإنفلونزا كل عام؟

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن لقاح الإنفلونزا الموسمية يخضع للتحديث سنويًا لمواكبة التحورات والتغيرات المستمرة التي تطرأ على الفيروس، موضحًا أن فيروس الإنفلونزا يتميز بقدرته على تغيير خصائصه، بما يساعده على الانتشار وتجاوز المناعة التي تكونت لدى الجسم نتيجة الإصابات أو التطعيمات السابقة.

وأوضح عبد الغفار، خلال تصريحات تليفزيونية، أن تحديث اللقاح يستهدف تعزيز توافقه مع السلالات الفيروسية المتوقع انتشارها، بما يرفع مستوى الحماية من الإصابة ويقلل احتمالات التعرض للمضاعفات الصحية.

متى يكون أفضل وقت للحصول على لقاح الإنفلونزا؟

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى أن الحصول على لقاح الإنفلونزا لا يقتصر على فترة محددة من العام، إذ يمكن تلقي التطعيم على مدار العام، إلا أن التوقيت الأفضل للحصول عليه يكون قبل بداية فصل الشتاء، للاستفادة من الحماية التي يوفرها مع زيادة معدلات انتشار الفيروسات التنفسية.

وأضاف أن اللقاح لا يمنع الإصابة بالإنفلونزا بنسبة 100%، لكنه يساهم بصورة كبيرة في تقليل شدة الأعراض والحد من المضاعفات، وهو ما يجعله مهمًا بصورة خاصة للأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى ضعف المناعة.

ولفت إلى أن التطعيم متاح من خلال مكاتب التطعيمات ووحدات الرعاية الأولية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، داعيًا المواطنين إلى الاستفادة من خدمات التطعيم والالتزام بالإرشادات الطبية للوقاية.

هل تحتاج الإنفلونزا إلى علاج طبي؟

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار أن معظم حالات الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد تتحسن تلقائيًا مع مرور الوقت، دون الحاجة إلى تدخلات طبية معقدة، مشيرًا إلى أن التعامل مع أغلب الحالات يعتمد على تخفيف الأعراض ومساعدة الجسم على التعافي.

وأضاف أن الأدوية المستخدمة عادةً تستهدف السيطرة على الأعراض المصاحبة للعدوى، مثل ارتفاع درجة الحرارة، ولا تعني بالضرورة القضاء المباشر على الفيروس، إذ يتمكن الجهاز المناعي في معظم الحالات من مقاومة العدوى والتغلب عليها.

تحذير من المضادات الحيوية لعلاج الإنفلونزا

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان على ضرورة التعامل بحذر مع أعراض البرد والإنفلونزا، وعدم اللجوء إلى تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، مؤكدًا أنها لا تعالج الفيروسات، وبالتالي لا تمثل علاجًا للإنفلونزا أو نزلات البرد الفيروسية.

وأوضح أن استخدام المضادات الحيوية يجب أن يكون بناءً على تشخيص طبي يحدد وجود عدوى بكتيرية تستدعي تناولها، محذرًا من الاستخدام العشوائي لهذه الأدوية.

من الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا؟

وأكد عبد الغفار أن هناك فئات تحتاج إلى اهتمام طبي أكبر عند الإصابة بالإنفلونزا، بسبب ارتفاع احتمالات تعرضها لمضاعفات صحية، وفي مقدمتها:

- كبار السن.

- الأطفال.

- أصحاب الأمراض المزمنة.

- الأشخاص الذين يعانون ضعفًا في الجهاز المناعي.

ونصح بضرورة توجه الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات إلى الطبيب عند ظهور أعراض الإصابة، لإجراء التقييم الطبي وتحديد العلاج المناسب وفقًا لطبيعة الحالة والأعراض المصاحبة لها.

واختتم بالتأكيد على أهمية الوقاية من الإنفلونزا من خلال الحصول على التطعيم، والالتزام بالإرشادات الصحية، وتجنب تناول الأدوية والمضادات الحيوية دون تشخيص طبي، بما يساهم في الحد من انتشار العدوى وتقليل مخاطر مضاعفاتها.