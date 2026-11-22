أصبحت القلاية الهوائية"الاير فراير" من الأجهزة الموجودة في كثير من المطابخ، خاصة لدى الأشخاص الذين يبحثون عن طرق مختلفة لتحضير الأكلات اليومية بسرعة وتقليل كمية الزيت المستخدمة في الطهي، لكن استخدامها لا يقتصر على البطاطس فقط، إذ يمكن تحضير وصفات متنوعة تجمع بين القرمشة وسهولة التنفيذ.

أكلات مقرمشة بدون نقطة زيت

وتعتمد القلاية الهوائية على تدوير الهواء الساخن حول الطعام، ما يساعد على تحمير سطحه ومنحه قواما مقرمشا، مع إمكانية استخدام كمية قليلة من الزيت أو الاستغناء عنه في بعض الوصفات، حسب نوع الطعام.

أكلات يمكن تحضيرها في الإير فراير..

1- أجنحة الدجاج: تتبل بالثوم والبابريكا والملح والفلفل، ثم توضع في القلاية حتى تنضج ويصبح الجلد مقرمشا.

2-الخضروات المشوية: يمكن تحضير الكوسة والجزر والفلفل والبروكلي بعد تقطيعها وإضافة التوابل، لتكون جانبا خفيفا بجوار الوجبة الرئيسية.

3-السمبوسك: يمكن تسوية السمبوسك المحشوة بالجبن أو اللحم في القلاية الهوائية للحصول على لون ذهبي دون قلي تقليدي.

4- التوست المحشو: حشو شرائح التوست بالجبن أو الدجاج أو الخضروات، ثم وضعها داخل القلاية لبضع دقائق، يمنحها قواما مقرمشا من الخارج.

5- كرات البطاطس بالجبن: يمكن تحضير كرات البطاطس المسلوقة مع الجبن والتوابل، ثم تسويتها في الإير فراير حتى يصبح سطحها ذهبيا.

وتساعد القلاية الهوائية على تنويع الأكلات اليومية وتقليل الاعتماد على القلي الغزير، لكن النتيجة تختلف حسب نوع الجهاز وحجم الطعام ودرجة الحرارة، لذلك من الأفضل عدم تكديس المكونات داخل السلة حتى يصل الهواء الساخن إلى جميع الأجزاء بصورة متساوية.

المصدرBBC FOOD GOOD