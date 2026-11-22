كشفت الفنانة لطيفة عن مشروع فني جديد تعاونت خلاله مع مهندس الصوت أمير محروس، تقدم من خلاله ألبومها "شبهي بالمللي" بالتقنية الجديدة «دولبي أتموس» Dolby Atmos، والتي قدمتها في آخر ألبوماتها، لتصبح بذلك أول فنانة عربية تقدم ألبوك كامل بالتقنية الجديدة.

وأكدت لطيفة خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحاتها الرسمية؛ أنها انتهت بالفعل من هذا المشروع بالتعاون مع أمير محروس، مشيرة إلى أن هذه التقنية تتيح استماعا أفضل وتضيف كثيرا للصوت سواء في القاعات أو السيارات أو حتى من خلال الموبايل.

وأكدت أن الأغاني أصبحت بالفعل على جميع منصاتها، بهذه التقنية المتطورة، وقالت: "أنا مبسوطة بهذا الكم الرائع من الأغاني في الألبوم الأخير شبهي بالملي، والجودة العالية التي قدمها الملحنون والموزعون ومهندسو الصوت".

ألبوم شبهي بالملي

ويُعد ألبوم «شبهي بالملي» أحدث ألبومات لطيفة الغنائية، والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه، ويضم مجموعة متنوعة من الأغاني التي تعاونت فيها مع نخبة من كبار الملحنين والموزعين ومهندسي الصوت، ويأتي طرحه بتقنية «دولبي أتموس» ليمنح الجمهور تجربة استماع محيطية بجودة صوت غير مسبوقة.