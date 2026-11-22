أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية استمرار المتابعة الميدانية والرصد الدائم لمجرى نهر النيل وفرعيه، والتعامل الفوري مع أي تعديات أو مخالفات يتم رصدها، بما يدعم جهود الدولة للحفاظ على مجرى النهر وحمايته من كافة أشكال التعدي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري، مع عدد من قيادات الوزارة، لاستعرض مستجدات تنفيذ أعمال "المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه"، وجهود إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل وفرعيه، وذلك في إطار أعمال الموجة الثلاثين لإزالة التعديات.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف تنفيذ إزالة التعديات على نهر النيل، حيث تم إزالة 1048 حالة تعدٍ جديدة ضمن أعمال المشروع؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإزالات المنفذة حتى الآن إلى 1886 حالة، مع استمرار أعمال الإزالة بكافة المواقع المستهدفة.

وشدد الدكتور سويلم على مواصلة أعمال إزالة التعديات وذالتعامل الفوري مع كافة المخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل وفرعيه، مع استمرار التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة والأجهزة الأمنية والمحافظات والجهات المعنية، بما يضمن تنفيذ مستهدفات المشروع على الوجه المطلوب.

كما أكد استمرار تنفيذ أعمال "المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه" دون توقف، بالتوازي مع أعمال الموجة الثلاثين لإزالة التعديات، بما يسهم في استعادة الانضباط للمجرى المائي، والحفاظ على القطاع المائي لنهر النيل، ورفع قدرته على استيعاب التصرفات المائية.

ويأتي تنفيذ هذه الأعمال في إطار توجيهات الدولة بمواصلة إزالة كافة التعديات الواقعة على نهر النيل وفرعيه، بما يضمن الحفاظ على شريان الحياة، وحماية مقدرات الدولة وحقوق الأجيال القادمة.