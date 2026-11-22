شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، حالة من التغير أمام الجنيه المصري، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لحركة أسعار الصرف في البنوك المصرية، خاصة الدولار واليورو والريال السعودي والدينار الكويتي.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 53.85 جنيه للشراء و53.95 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو الأوروبي نحو 59.09 جنيه للشراء و59.20 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 70.52 جنيه للشراء و70.65 جنيه للبيع.

بلغ سعر الفرنك السويسري نحو 63.64 جنيه للشراء و63.99 جنيه للبيع.

سجل الدولار الكندي نحو 37.65 جنيه للشراء و37.80 جنيه للبيع.

وصل سعر اليوان الصيني إلى نحو 8.06 جنيه للشراء و8.08 جنيه للبيع.

سجل 100 ين ياباني نحو 33.61 جنيه للشراء و33.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 53.77 جنيه للشراء، و54.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مستوى 53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 53.72 جنيهاً للشراء، و53.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة مستوى 53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 53.79 جنيه للشراء، و53.89 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم الأحد:

سجل سعر الريال السعودي نحو 14.36 جنيه للشراء و14.39 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 14.66 جنيه للشراء و14.69 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي نحو 173.04 جنيه للشراء و173.36 جنيه للبيع.

وصل سعر الدينار الأردني إلى نحو 75.95 جنيه للشراء و76.09 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار البحريني نحو 143.22 جنيه للشراء و143.48 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال القطري نحو 14.79 جنيه للشراء و14.82 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال العماني نحو 139.58 جنيه للشراء و139.95 جنيه للبيع.

وتختلف أسعار العملات من بنك إلى آخر وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف، لذلك يُنصح بمتابعة النشرة الرسمية للبنك قبل إجراء عمليات البيع أو الشراء.