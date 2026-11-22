تبلغ رسوم تحويل 5 آلاف جنيه عبر تطبيق «إنستاباي» نحو 5 جنيهات، وفقًا للتعريفة المعلنة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية، والتي حددت تكلفة التحويل بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وبحد أقصى 20 جنيهًا للعملية الواحدة، وتُخصم رسوم الخدمة من رصيد الشخص الذي ينفذ عملية التحويل، وليس من حساب الشخص المستفيد.

وتحظى رسوم إنستاباي باهتمام متزايد من جانب المستخدمين، خاصة مع الاعتماد على التطبيق في تنفيذ التحويلات المالية بصورة إلكترونية وفورية، الأمر الذي يدفع الكثيرين إلى البحث عن قيمة العمولة المستحقة قبل إرسال الأموال، ومعرفة المبالغ التي تُخصم من أرصدتهم عند إجراء المعاملات المختلفة.

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وتختلف تكلفة التحويل بحسب قيمة المبلغ المراد إرساله، مع الالتزام بالحد الأدنى والحد الأقصى للرسوم المقررة لكل معاملة، وهو ما يجعل معرفة التعريفة أمرًا مهمًا للمستخدمين، خصوصًا عند تحويل المبالغ الكبيرة التي قد تتطلب تنفيذ أكثر من عملية للوصول إلى القيمة المطلوبة.

ما نسبة رسوم التحويل عبر تطبيق إنستاباي؟

حدّدت شبكة المدفوعات اللحظية رسوم تحويل الأموال عبر تطبيق «إنستاباي» بنسبة 0.1% من إجمالي قيمة المعاملة، مع تطبيق حد أدنى يبلغ 50 قرشًا، وحد أقصى يصل إلى 20 جنيهًا للعملية الواحدة.

وبناءً على هذه التعريفة، ترتفع رسوم التحويل تدريجيًا مع زيادة قيمة المبلغ المرسل، حتى تصل إلى الحد الأقصى المقرر للعملية الواحدة، وبعد ذلك لا تزيد العمولة على 20 جنيهًا مهما ارتفعت قيمة التحويل داخل حدود العملية المسموح بها.

وتعني هذه الآلية أن المستخدم لا يدفع نسبة مفتوحة من قيمة المبالغ الكبيرة، وإنما تخضع الرسوم لسقف محدد، وهو ما يظهر بوضوح عند إجراء تحويلات تتجاوز قيمتها 20 ألف جنيه.

كم تبلغ رسوم تحويل المبالغ المختلفة عبر إنستاباي؟

تختلف رسوم التحويل عبر إنستاباي وفقًا لقيمة المبلغ الذي يرغب المستخدم في إرساله، وتوضح الشرائح المعلنة كيفية احتساب العمولة على المعاملات المالية، بداية من المبالغ الصغيرة وحتى التحويلات التي تصل إلى الحد الأقصى المقرر للعملية الواحدة.

وجاءت رسوم تحويل أبرز المبالغ على النحو الآتي:

تحويل 500 جنيه: تبلغ الرسوم المستحقة 50 قرشًا.

تحويل 1000 جنيه: تصل رسوم التحويل إلى جنيه واحد.

تحويل 5 آلاف جنيه: تبلغ العمولة 5 جنيهات.

تحويل 20 ألف جنيه: تصل الرسوم إلى 20 جنيهًا.

تحويل 70 ألف جنيه: تبلغ الرسوم 20 جنيهًا، وفقًا للحد الأقصى المقرر للعملية الواحدة.

وتخضع جميع هذه المعاملات لقاعدة احتساب الرسوم بنسبة 0.1% من قيمة التحويل، على ألا تقل العمولة عن 50 قرشًا أو تزيد على 20 جنيهًا للعملية الواحدة.

ويستفيد المستخدم من الحد الأقصى للرسوم عند تنفيذ التحويلات ذات القيم المرتفعة، إذ تستقر العمولة عند 20 جنيهًا بمجرد بلوغ الحد المقرر، بدلًا من استمرار زيادتها بنسبة تتناسب مع كامل قيمة المبلغ المحول.

كم تبلغ رسوم تحويل 100 ألف جنيه عبر إنستاباي؟

تصل رسوم تحويل 100 ألف جنيه عبر تطبيق «إنستاباي» إلى 40 جنيهًا، نظرًا إلى ضرورة تقسيم المبلغ إلى معاملتين، بسبب الحد الأقصى المسموح به للعملية الواحدة، والذي يبلغ 70 ألف جنيه.

وتتم عملية التحويل وفق التقسيم الآتي:

تحويل 70 ألف جنيه: تبلغ الرسوم المستحقة 20 جنيهًا.

تحويل 30 ألف جنيه: تبلغ الرسوم المستحقة 20 جنيهًا.

وبذلك يصل إجمالي رسوم تحويل مبلغ 100 ألف جنيه إلى 40 جنيهًا، نتيجة تنفيذ معاملتين منفصلتين، وتطبيق الحد الأقصى للرسوم على كل معاملة بصورة مستقلة.

وتوضح هذه الحالة أهمية الانتباه إلى حدود التحويل والعمولات المقررة عند إرسال المبالغ الكبيرة، إذ لا تُحسب الرسوم على إجمالي المبلغ باعتباره معاملة واحدة، وإنما يتم احتسابها وفق عدد العمليات المنفذة وقيمة كل عملية على حدة.

ما رسوم الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب عبر إنستاباي؟

لا تقتصر رسوم خدمات إنستاباي على تحويل الأموال فقط، وإنما تشمل أيضًا بعض خدمات الاستعلام عن البيانات المصرفية، وعلى رأسها الاستعلام عن الرصيد والحصول على كشف الحساب المختصر.

وتتيح شبكة المدفوعات اللحظية لكل عميل إجراء 10 عمليات استعلام مجانية شهريًا، سواء للاستعلام عن الرصيد أو الاطلاع على كشف الحساب المختصر.

وبعد استنفاد عدد العمليات المجانية المقررة خلال الشهر، يتم فرض رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية، وهو ما يعني أن المستخدم يستطيع الاستفادة من الخدمة دون مقابل في حدود العدد المجاني المحدد، بينما يتحمل تكلفة إضافية عند تجاوز هذا العدد.

وتستهدف هذه التعريفة تنظيم تكلفة خدمات الاستعلام، مع استمرار إتاحة عدد من العمليات المجانية شهريًا لكل عميل، بما يسمح للمستخدمين بمتابعة أرصدتهم وحساباتهم من خلال التطبيق.

متى بدأ تطبيق رسوم إنستاباي الجديدة في مصر؟

بدأت شبكة المدفوعات اللحظية «إنستاباي» تطبيق الرسوم الجديدة على خدمات التحويل والاستعلام اعتبارًا من 1 أبريل 2025، وذلك بعد إتاحة خدمات التطبيق مجانًا منذ إطلاقه في أبريل 2022.

وجاء تطبيق الرسوم بعد فترة من تقديم خدمات التحويل والاستعلام دون مقابل، مع تحديد تعريفة واضحة للمعاملات المالية والخدمات المرتبطة بالاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب المختصر.

وأوضحت الشبكة أن قيمة الرسوم المستحقة تظهر للمستخدم قبل تأكيد المعاملة، بما يتيح له معرفة التكلفة الفعلية للخدمة قبل إتمام التحويل أو تنفيذ عملية الاستعلام، ويعزز الشفافية في التعاملات الإلكترونية.

وتساعد هذه الخاصية المستخدم على مراجعة قيمة المبلغ الذي يرغب في تحويله والرسوم المترتبة عليه، قبل اتخاذ القرار النهائي بتأكيد العملية.

كم بلغ عدد مستخدمي تطبيق إنستاباي في مصر؟

شهد تطبيق «إنستاباي» توسعًا كبيرًا في الاستخدام ضمن منظومة المدفوعات الإلكترونية في مصر، إذ بلغ عدد مستخدميه نحو 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024.

ويأتي هذا الانتشار بالتزامن مع جهود دعم التحول الرقمي وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني، والتوسع في توفير وسائل إلكترونية تتيح للمواطنين إجراء التحويلات المالية والاستعلام عن الحسابات بصورة أكثر سهولة.

وتعكس قاعدة المستخدمين التي وصل إليها التطبيق أهمية خدمات المدفوعات اللحظية في المعاملات اليومية، خاصة مع إمكانية إرسال الأموال والاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب المختصر من خلال الهاتف المحمول.

ومع استمرار استخدام التطبيق في إجراء المعاملات المالية، تظل معرفة رسوم إنستاباي وحدود التحويل وتكلفة الاستعلام من أبرز المعلومات التي يحتاج إليها العملاء قبل تنفيذ معاملاتهم، سواء عند تحويل المبالغ الصغيرة أو إرسال مبالغ كبيرة تتطلب تقسيمها إلى أكثر من عملية.