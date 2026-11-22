أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الأجواء داخل معسكر منتخب مصر خلال المشاركة في كأس العالم 2026 اتسمت بالاستقرار والانسجام بين الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، مشيدًا بالدور الذي قدّمه حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب والجهاز المعاون.

وقال "الدرندلي"، في تصريحات عبر برنامج «في السنتر» مع الإعلامي أحمد عبد الباسط، المذاع على قناة صدى البلد: «العلاقة بين الإدارة والجهاز الفني واللاعبين خلال كأس العالم 2026 كانت رائعة جدًا، ونوجه الشكر إلى حسام وإبراهيم حسن والجهاز المعاون على ما قدموه، لأنهم بذلوا مجهودًا كبيرًا لا يستطيع أحد إنكاره».

وأضاف: «اللاعبون ظهروا بشكل رجولي سواء في التدريبات أو داخل المعسكر، ولم يخرج أي لاعب عن النص طوال فترة التجمع، ولم تحدث أي مشكلة حتى لو كانت بسيطة، وهو ما يعكس حالة الالتزام والانضباط التي سادت بين الجميع».

وتابع نائب رئيس اتحاد الكرة: «الجماهير كانت مستمتعة بالأجواء المحيطة بالمنتخب، وكانت تتوافد من كل مكان من أجل مؤازرة اللاعبين، كما أن الحالة العامة كانت جيدة للغاية، والمعسكر سار بصورة منتظمة، وكانت الروح بين جميع أفراد البعثة رائعة».

واختتم «الدرندلي» تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الإشادة بجميع الأطراف التي شاركت في معسكر المنتخب، في ظل حالة التفاهم والالتزام التي ساهمت في توفير أجواء إيجابية طوال فترة المشاركة.