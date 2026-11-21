اختتم منتخب مصر، مواليد 2009، ومدربه حسين عبداللطيف، تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره القطري، غدًا، في ثاني مباريات الفراعنة ببطولة كأس العالم للناشئين، المقامة حاليًا في قطر.

سبقت المران الختامي محاضرة فنية، حرص خلالها حسين عبداللطيف على استعراض أبرز السلبيات التي شهدتها مواجهة اليونان الماضية، والتي خسرها المنتخب بهدفين مقابل هدف، عقب تعرض دانيال تامر للطرد، كما شرح للاعبين مواطن القوة والضعف في صفوف المنتخب القطري، وطالبهم بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز، وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار البطولة.

أهمية المواجهة المقبلة

من جانبه، تحدث الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس البعثة، والمشرف على المنتخب، مع اللاعبين، مؤكدًا أهمية المواجهة المقبلة وضرورة إغلاق صفحة مباراة اليونان بكل ظروفها، مشددًا على ثقته الكبيرة في قدرة اللاعبين على تجاوز أي صعوبات.

وقال درويش للاعبين إنهم دائمًا ما كانوا على قدر المسئولية ويعرفون كيف يتخطون الأزمات، مطالبًا إياهم بالقتال داخل الملعب من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث أمام قطر.

المنتخب يمتلك مجموعة مميزة

وأكد شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، ثقته الكبيرة، وثقة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس هاني أبوريدة ، في جميع اللاعبين، مشيرًا إلى أن المنتخب يمتلك مجموعة مميزة، وأن جميع العناصر على مستوى واحد من الجاهزية، سواء المشاركون في التشكيل الأساسي أو الموجودون على مقاعد البدلاء.

وأضاف غريب أن التركيز وتنفيذ تعليمات المدير الفني، هما مفتاح تجاوز المواجهة المقبلة، مؤكدًا أن الخسارة أمام اليونان ليست نهاية المشوار، وأن المنتخبات الكبيرة تمر بظروف صعبة خلال البطولات، لكن الأهم هو القدرة على التعامل معها وتجاوزها، مستشهدًا بتجارب سابقة خاضها خلال مسيرته التدريبية، ونجح خلالها في تخطي العديد من التحديات.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر، قطر، غدًا في تمام الساعة الخامسة مساءً، بتوقيت القاهرة، في ثاني مواجهات الفراعنة ببطولة كأس العالم للناشئين.