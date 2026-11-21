يستعد منتخب مصر للناشئين 2009 لمواجهة قطر غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر مع نظيره القطري غدا الأحد، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.

وتذاع مباريات كأس العالم للناشئين عبر شبكة قنوات بي إن سبورت

وتعرض منتخب مصر للهزيمة أمام اليونان بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.