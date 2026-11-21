يبدأ الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم السبت، يرافقه اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، جولة تفقدية لعددٍ من المشروعات التنموية بالمحافظة.

وذلك في إطار متابعة تنفيذ مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستكمالًا لسلسلة الزيارات الميدانية التي يجريها الوزير لمختلف محافظات الجمهورية، لضمان انعكاس الاستثمارات العامة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بأحوالهم المعيشية.

تفاصيل الخطة التنموية

وتستهل الزيارة بعقد لقاء موسع بين وزير التخطيط ومحافظ السويس لاستعراض تفاصيل الخطة التنموية للمحافظة وإجراء مباحثات مشتركة، يعقبها جولة ميدانية تشمل تفقد مشروعات في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والبنية التحتية، والصحة، والإسكان، والري، فضلًا عن متابعة مستجدات تطوير منظومة الخدمات الحكومية بالمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد رستم، أن محافظة السويس تحظى بمكانة استثنائية لدى المصريين كغيرها من مدن القناة، مشيرًا إلى حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم لتحويل المحافظة إلى مركز لوجستي وتنموي متكامل يعزز مسيرة التنمية الشاملة في مصر.

يُذكر أن هذه الجولة تأتي استكمالًا للزيارات الميدانية التي قام بها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال العام الجاري، وشملت محافظات الشرقية، والمنوفية، والبحيرة، والأقصر، بهدف المتابعة الميدانية لمعدلات إنجاز المشروعات التنموية على أرض الواقع.