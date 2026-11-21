تحدث مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بشأن مستجدات بطولة كأس السوبر المصري للأندية، وذلك بعد تأجيل إقامتها مع عدم الإعلان عن موعد ومكان إقامة النسخة المقبلة، بشكل رسمي حتى الآن.

وقال مصطفى أبو زهرة عبر برنامج "الكورة مع فايق": "بطولة كأس السوبر المصري قد تكون في قطر أو السعودية، وقد تُلعب في يناير المقبل".

هذا وكانت النسخة المقبلة من كأس السوبر المصري مرشحة للإقامة خارج مصر، وتحديدًا في الإمارات خلال نوفمبر الجاري، إلا أن الترتيبات الخاصة بالبطولة توقفت، دون الكشف رسميًا عن أي تفاصيل جديدة بشأن موعدها أو مكان استضافتها.

ومن المقرر أن يشارك في البطولة الزمالك، بصفته بطل الدوري المصري الممتاز، وبيراميدز المتوج بكأس مصر، والمصري البورسعيدي حامل لقب كأس عاصمة مصر، إلى جانب الفريق الذي سيحصل على البطاقة الذهبية، وسط احتمالية مشاركة الأهلي.







