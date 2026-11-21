علّق أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على تراجع نتائج الألعاب الجماعية بالنادي، في ظل استمرار معاناة الفرق من سوء النتائج، والتي كان آخرها خسارة فريق كرة اليد أمام الأهلي في بطولة السوبر، موجّهًا انتقادات للمسؤولين عن ملف ألعاب الصالات.

وأكد أحمد سليمان أن الزمالك يمر بواحدة من أسوأ فتراته على مستوى الألعاب الجماعية، مشيرًا إلى أن المسؤولية تقع على عاتق القائمين على هذا الملف، وفي مقدمتهم هشام نصر.

وقال سليمان، في تصريحات تلفزيونية، إن تراجع الزمالك في الألعاب الجماعية أمر يستوجب الوقوف أمامه، موضحًا أنه لا يتردد في الاعتراض على أي أمور لا تعجبه داخل النادي، لكنه يرى أن الأزمة الحالية لن تستمر طويلًا.

وأضاف أن الزمالك سبق أن مر بفترة تراجع في كرة القدم قبل عام 2014، لكنه تمكن بعدها من استعادة قوته وتحقيق بطولتي دوري وبطولتي كأس خلال 10 سنوات، مؤكدًا أن المرحلة الحالية مؤقتة وأن النادي سيعود إلى وضعه الطبيعي.

وأشار عضو مجلس إدارة الزمالك إلى أن القلعة البيضاء كانت تسيطر على ألعاب الصالات لفترات طويلة، قبل أن ينجح الأهلي في تطوير منظومته، مشيدًا بالدور الذي لعبه الراحل العامري فاروق، إلى جانب خالد العوضي، في إحداث طفرة كبيرة بألعاب الصالات داخل النادي الأهلي.