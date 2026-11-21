دخل إبراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق، في نقاش عبر منصة «إكس»، عقب تصنيف أفضل لاعبي العالم، الذي شهد احتلال محمد صلاح المركز الثالث وتفوقه على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبدأت الواقعة بعدما وجّه أحدهم رسالة إلى إبراهيم سعيد قائلًا: «كابتن إبراهيم، صباح الفل الملك المصري بقى تالت أحسن لاعب في العالم وعدّى ميسي كمان.. قلنا نبلّغ حضرتك».

ورد إبراهيم سعيد على الرسالة، مؤكدًا دعمه لمحمد صلاح، حيث قال: «ربنا يوفق محمد صلاح ويكرمه أكتر وأكتر، هو يستاهل كل خير، وفخر مصر، وبتمنى له كل النجاح».

وأضاف إبراهيم سعيد، متمنيًا أن يحقق محمد صلاح إنجازًا مع المنتخب الوطني: «عقبال ما نشوفه رافع كأس بطولة الأمم الأفريقية مع منتخب مصر، ده الأهم بالنسبالي، لأن عيب بتاريخه الكبير ده يبقى بطولاته صفر مع المنتخب، وساعتها الفرحة هتبقى فرحة كل المصريين».

واختتم نجم الكرة المصرية السابق حديثه بالتأكيد على أن تتويج محمد صلاح ببطولة أفريقيا مع منتخب مصر سيكون الإنجاز الأهم، الذي يكتمل به مشواره الكبير، ويمنح المصريين فرحة جماعية.