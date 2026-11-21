نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

يوسف رعنة وأحمد حسام الدين خارج منافسات دولة التلاوة

شهدت منافسات برنامج «دولة التلاوة» خروج المتسابقين يوسف رعنة وأحمد حسام الدين، بعد تصويت لجنة التحكيم على أداء المتسابقين.

عمرو أديب: السادات قائد استثنائي غيّر وجه مصر.. وتكريمه في الكونجرس تقدير لمسيرة تاريخية

أكد الإعلامي عمرو أديب أن تكريم اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات داخل الكونجرس الأمريكي ومنحه الميدالية الذهبية يمثل تقديرًا مهمًا لمسيرته السياسية والتاريخية.

مدحت العدل يوضح حقيقة تصريحه عن المجتمع السلفي ويدافع عن حرية الفن والاختيار

أكد السيناريست مدحت العدل أن وصفه المجتمع بأنه «سلفي» لم يكن يقصد به المعنى الديني أو الاصطلاحي للكلمة، وإنما أراد التعبير عن حالة مجتمعية معينة، مشددًا على ضرورة التفرقة بين المعنى اللغوي والمفهوم الديني للمصطلح.

جمال السادات يكشف كواليس زيارة والده للقدس: «طلبت أروح معاه قال لي مفيش مكان في الطيارة»

كشف المهندس جمال السادات، نجل الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، عن كواليس إنسانية من زيارة والده التاريخية إلى القدس، مستعيدًا موقفًا جمعه به قبل الرحلة، عندما طلب مرافقته، إلا أن الرئيس الراحل رفض طلبه.

مصطفى بكري يكشف تسليم 33 بندقية آلية وقطعتي جرينوف في أولى خطوات حل أزمة الدهابة

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة تسليم الأسلحة الموجودة بحوزة المنقبين عن الذهب في الصحراء الشرقية، موضحًا أن قبائل الجنوب سلمت 33 بندقية آلية وقطعتين من سلاح الجرينوف، إلى جانب كميات من الذخائر المتنوعة.

مدير الإرشاد بالأوقاف: الإخوان يوظفون القرآن والسنة لتبرير العنف والجرائم

حذر الدكتور إبراهيم المرشدي، مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف المصرية، من خطورة توظيف جماعة الإخوان للنصوص الدينية لتبرير العنف والجرائم.

مصطفى بكري يحذر من مؤامرة لإثارة الفوضى في مصر قبل انتخابات 2030

حذر الإعلامي مصطفى بكري من وجود مخطط يستهدف زعزعة استقرار الدولة وإثارة حالة من الغضب والاحتقان الشعبي، وصولًا إلى التأثير على المشهد السياسي قبل انتخابات عام 2030، مؤكدًا أن هذا المخطط يعتمد على تصعيد تدريجي للأحداث.

حسام موافي يكشف أسباب آلام اليدين والقدمين ويحذر من مضاعفات السكري

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن الأسباب المحتملة للشعور بآلام في اليدين والقدمين، موضحًا أن هذه الأعراض قد تنتج عن انضغاط الأعصاب، مثل متلازمة النفق الرسغي.

القيادي الفلسطيني هشام عبد الرازق يكشف عن بدايات عمله التنظيمي واعتقاله الأول ومسار العمل الطلابي

كشف القيادي الفلسطيني هشام عبد الرازق، أول وزير لشؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية، عن أول خلية وطنية فلسطينية عمل بها، قائلا "كانت عملًا شبابيًا طلابيًا، وكنا نُسمّي أنفسنا اتحاد الطلاب الفلسطينيين