كشف المهندس جمال السادات، نجل الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، عن كواليس إنسانية من زيارة والده التاريخية إلى القدس، مستعيدًا موقفًا جمعه به قبل الرحلة، عندما طلب مرافقته، إلا أن الرئيس الراحل رفض طلبه.

الذهاب في زيارة القدس

وقال جمال السادات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، إنه طلب من والده الذهاب معه في زيارة القدس، لكن السادات رفض قائلًا له: «لأ»، مضيفًا أنه برر رفضه بقوله: «مفيش مكان في الطيارة يا ابني».

وأشار نجل الرئيس الراحل إلى أن الرحلة شهدت إجراءات أمنية مشددة، لافتًا إلى وجود قناصة في المطار؛ في ظل الظروف الأمنية الدقيقة التي أحاطت بالزيارة التاريخية.

دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي

وفي سياق متصل، أعرب جمال السادات عن امتنان أسرته لتكريم الرئيس الراحل أنور السادات داخل الكونجرس الأمريكي، مؤكدًا أن هذا التكريم ما كان ليخرج بهذه الصورة المشرفة دون دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

محطات مهمة في تاريخ مصر

وأكد أن الأسرة تقدر هذا التقدير الذي يعكس مكانة الرئيس الراحل وتاريخه، وما قدمه من مواقف شكلت محطات مهمة في تاريخ مصر.