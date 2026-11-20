خطفت البلوجر فرح شعبان الأنظار بإطلالة أنيقة ولافتة، بعدما شاركت مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهرت خلالها بإطلالة أنثوية راقية أمام أهرامات الجيزة، وسط أجواء غروب الشمس الساحرة، لتجمع بين سحر الأزياء وجمال الحضارة المصرية.

تفاصيل إطلالة فرح شعبان

اختارت فرح شعبان فستانًا طويلًا باللون الشامبين المائل إلى البيج الفاتح، جاء بتصميم يجمع بين الرقة والفخامة، حيث تميز الجزء العلوي بقصة محددة للقوام، مع أكمام طويلة وياقة مرتفعة، وزُين بالكامل بتطريزات دانتيل وزخارف ورود ناعمة أضفت عليه لمسة من الأنوثة والرقي.

وجاء تصميم الفستان محددًا لمنطقة الخصر، مع قطعة قماش منسدلة بشكل انسيابي عند الوسط، لتبدأ بعدها التنورة الواسعة التي اعتمدت على طبقات متعددة من التول والكشكش المتداخل، ما منح الإطلالة حجمًا لافتًا وحركة انسيابية جذابة.

كما تميز الفستان بذيل طويل ممتد على الأرض، أضفى مزيدًا من الفخامة على التصميم، وجعل الإطلالة أقرب إلى إطلالات الأميرات، خاصة مع اختيار اللون الهادئ الذي عكس أجواء الغروب الذهبية في خلفية الصور.

فرح شعبان

مكياج ناعم وتسريحة شعر بسيطة

وعلى مستوى الجمال، اعتمدت فرح شعبان مكياجًا ناعمًا بألوان دافئة، ارتكز على إبراز ملامح الوجه من خلال تحديد العينين، مع أحمر خدود وردي ولمسات لامعة على البشرة، واختارت أحمر شفاه بدرجة وردية هادئة تناسقت مع لون الفستان.

أما شعرها، فتركته منسدلًا على كتفيها وظهرها، بتسريحة مستقيمة وناعمة أبرزت جمال ملامحها، مع أقراط صغيرة أضافت لمسة أنيقة دون مبالغة في الإكسسوارات.

فرح شعبان

أهرامات الجيزة تضيف سحرًا خاصًا للإطلالة

واختارت فرح شعبان أهرامات الجيزة خلفية لصورها، حيث ظهرت بإطلالتين مختلفتين؛ إحداهما من الخلف والأخرى من الأمام، مع ظهور الأهرامات في مشهد غروب مميز امتزجت فيه درجات البرتقالي والذهبي، وهو ما منح الصور طابعًا استثنائيًا جمع بين الأناقة وسحر المكان.

ولاقت الإطلالة اهتمامًا بفضل تفاصيلها الناعمة وتصميم الفستان الفخم، الذي عكس اختيارًا موفقًا يجمع بين التطريزات الرقيقة والتنورة المنفوشة والذيل الطويل، لتقدم فرح شعبان واحدة من إطلالاتها اللافتة التي تمزج بين الأنوثة والرقي.

فرح شعبان

فرح شعبان