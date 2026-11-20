أعرب المهندس جمال السادات، نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عن فخره واعتزازه بتسلم ميدالية تكريم والده خلال الاحتفالية التي أقيمت في العاصمة الأمريكية واشنطن، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع أن يحظى الحدث بهذا الحجم من الاحتفاء والحفاوة، كما أن الكلمات التي ألقيت خلال المناسبة كان لها تأثيرا كبيرا فيه وفي أفراد أسرته.

نجل الرئيس الراحل: والدتي كانت السند الأساسي للسادات في طريق السلام

وقال جمال السادات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إن الاحتفال بالميدالية كان مقررًا منذ عام 2018، إلا أن جائحة كورونا تسببت في تأجيله لبعض الوقت، حتى تحقق هذا اليوم الذي وصفه بالتاريخي.

وأعرب عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن رعاية الرئيس للاحتفالية كانت من الأساسيات التي أسهمت في نجاحها.

وأشار إلى أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي حضر ممثلًا لمصر بالصفة الرسمية، فيما شارك هو وأشقاؤه ممثلين عن أسرة الرئيس الراحل.

وشدد على تقديره للرئيس السيسي ومصر وكل من أسهم في الوصول إلى هذا اليوم، لافتًا إلى أن الأسرة شعرت بحجم التقدير الذي حظي به الرئيس الراحل خلال الاحتفالية، وما حملته الكلمات التي ألقيت من معانٍ مؤثرة.

وفي سياق حديثه عن مسيرة الرئيس الراحل نحو السلام، أشار جمال السادات إلى أن والدته الراحلة كانت السند الأساسي لوالده في هذا الطريق، موضحًا أنها وقفت إلى جواره وساندته بقوة في توجهه نحو السلام، رغم إدراكها للمخاطر التي كانت تحيط به.

وأضاف أن والدته كانت تشعر بأنها قد تفتقد زوجها يومًا بسبب تلك المخاطر، وأن الخوف والرهبة كانا يلازمانها، حتى وقع بالفعل ما كانت تخشاه.

وتطرق نجل الرئيس الراحل إلى ظروف وفاة والده، قائلًا إن أحدًا لا يعيش إلى الأبد، وإن والده لم يكن ممن يموتون على فراشهم، بل رحل خلال العرض العسكري مرتديًا بدلته العسكرية، وهو فخور بالقوات المسلحة المصرية وبمصر، معتبرًا أن هذه النهاية تليق بالرئيس السادات.

وأكد أن الأسرة لا تستطيع وصف حجم تأثرها بما شهدته الاحتفالية، موجهًا الشكر إلى مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي والسفارة المصرية في واشنطن وجميع العاملين بها، والذي اتسم تعاملهم مع المناسبة بحالة استثنائية من التقدير والاهتمام.

ولفت جمال السادات إلى أن السفارة المصرية في واشنطن أقامت احتفالًا في اليوم نفسه، حضره نحو 500 شخص قدموا من مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بل ومن خارجها أيضًا، مؤكدًا أن الحضور كان مشرفًا للغاية، وأن الميدالية وتكريم الرئيس الراحل كانا محور الحديث خلال المناسبة.

واختتم بالتأكيد على أن الدلالة الأهم للاحتفالية تتمثل في ضرورة استخلاص العبرة من الأحداث المرتبطة بمسيرة والده، خاصة أن التكريم جاء بعد مرور أكثر من 47 عامًا.

واعتبر أن هذه المناسبة تذكر الجميع بأن السلام يظل ممكنًا ومستمرًا، وأن الوصول إليه يتحقق عندما يجتمع القادة ويتخذون القرارات اللازمة لتحقيقه.