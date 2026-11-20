أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن احتفال الكونجرس الأمريكي بتكريم اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات ومنحه ميدالية الكونجرس الذهبية؛ يمثل أجمل صورة وأكثرها إثارة للفخر بالنسبة للمصريين، مشيرة إلى أن هذه اللحظة أعادت تسليط الضوء على المكانة التاريخية للرئيس الراحل ودوره في تاريخ مصر.

السادات يحصل على ميدالية الكونجرس الذهبية

وقالت الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إن المهندس جمال السادات، نجل الرئيس الراحل، تسلم الميدالية نيابة عن الأسرة، بحضور عدد من أفراد العائلة، من بينهم شقيقاته وبعض أحفاد الرئيس السادات، إلى جانب وزير الخارجية بدر عبد العاطي.

وأضافت أن الاحتفالية شهدت حضور عدد من الشخصيات المصرية البارزة من رجال الأعمال والسياسة، وممثلين عن الغرفة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي.

وأوضحت أن ميدالية الكونجرس الذهبية ليست وسامًا عاديًا أو جائزة تذكارية تُمنح بصورة سنوية؛ وإنما تعد واحدة من أعلى الأوسمة المدنية الأمريكية، ويتطلب منحها إصدار قانون تشريعي خاص من الكونجرس الأمريكي، والحصول على تأييد أعضائه، قبل استكمال الإجراءات اللازمة لمنحها.

وأشارت الحديدي إلى أن تحركًا مصريًا واسعًا، على المستويين الرسمي والمدني، بدأ منذ عام 2018 للحصول على الميدالية للرئيس الراحل، موضحة أن الكونجرس أيد مشروع القانون في العام نفسه تحت اسم «قانون الاحتفال بمئوية أنور السادات»، بالتزامن مع الذكرى المئوية لميلاده، وقبل يوم واحد من ذكرى زيارته التاريخية إلى القدس في نوفمبر 1977.

ولفتت إلى أن المشروع حصل على تأييد الكونجرس، إلا أن الاحتفال تأجل لمدة 8 سنوات، موضحة أن إجراءات منح الميدالية تتطلب أيضًا توقيع الرئيس الأمريكي عليها بعد استكمال المسار التشريعي.

وأكدت الحديدي أن ميدالية الكونجرس الذهبية من الأوسمة النادرة للغاية التي تُمنح للرؤساء الأجانب، ولم يحصل عليها سوى عدد محدود من الشخصيات الدولية، من بينهم نيلسون مانديلا، وينستون تشرشل، توني بلير.

وأضافت أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات أصبح أول زعيم عربي يحصل على هذه الميدالية، بعد نحو 45 عامًا من اغتياله، ونحو 49 عامًا على زيارته إلى القدس.

وشددت على أن أهمية التكريم وتوقيته يتجاوزان مجرد إقامة احتفال أو منح جائزة، إذ يرتبطان برئيس استعاد كرامة بلاده بالحرب، ووضعها على طريق السلام لتبقى آمنة ومستقرة من بعده، ودفع بنفسه ثمن شجاعته في اتخاذ هذا القرار.