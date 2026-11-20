يؤدي استبدال ملح الطعام العادي ببديل غني بالبوتاسيوم إلى منع ما يقرب من ثلاثة ملايين حالة وفاة، وأكثر من 10 ملايين إصابة بأمراض القلب والكلى سنوياً على مستوى العالم، وذلك وفقاً لدراسة واسعة النطاق نُشرت في دورية "نيتشر هيلث" (Nature Health).

وقد قام باحثون في "معهد جورج للصحة العالمية" -الذي يتخذ من أستراليا مقراً له- بتحليل الأنماط الغذائية ومخاطر الإصابة بالأمراض لدى 4.6 مليار شخص بالغ في 193 دولة، وذلك لتقدير الفوائد المحتملة لهذا الاستبدال.

أقر الباحثون بأن الدراسة اعتمدت على محاكاة رياضية بدلاً من إجراء تجربة سريرية، مع استخدام تقديرات قد تتفاوت في دقتها.

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يعاني نحو 1.4 مليار بالغ حول العالم من ارتفاع ضغط الدم، الذي يُعد سبباً رئيسياً للإصابة بالسكتات الدماغية، والنوبات القلبية، وتلف الكلى المزمن.

يمكن أن يسهم الإفراط في تناول الملح في رفع ضغط الدم؛ إذ يؤدي محتواه من الصوديوم إلى احتفاظ الجسم بالماء، مما يزيد من حجم الدم ويضع ضغطاً إضافياً على جدران الشرايين.

يعتمد الملح المدعم بالبوتاسيوم على استبدال جزء من الصوديوم بالبوتاسيوم، مع الحفاظ على مظهر الملح العادي ومذاقه وخصائصه عند الطهي. ويوضح الباحثون أن هذا الاستبدال يقلل من استهلاك الصوديوم ويزيد من مستويات البوتاسيوم، مما يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتسهيل التخلص من الصوديوم الزائد في الجسم.

وتشير النماذج الحسابية إلى أنه في حال استبدلت الأسر الملح المستخدم في الطهي المنزلي وعلى مائدة الطعام بهذا النوع، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض سنوي قدره 1.85 مليون حالة وفاة، وتجنب 6.19 مليون حالة إصابة جديدة بأمراض القلب والكلى.

وفي سيناريو آخر، وُجد أن استبدال الملح -في وجبات المطاعم والأغذية المصنعة فقط- قد يمنع نحو 1.56 مليون حالة وفاة و5.46 مليون إصابة جديدة بأمراض مختلفة سنوياً.

وفي سيناريو أكثر تحديداً، قدّر الباحثون أن تحويل 80% من البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم إلى استخدام ملح منزلي مُعزز بالبوتاسيوم، من شأنه أن يمنع نحو 590 ألف حالة وفاة سنوياً على مستوى العالم.

وقد تباينت الفوائد المتوقعة بحسب المنطقة، وذلك اعتماداً على حجم السكان ومصادر الصوديوم في النظام الغذائي. وسُجّلت أكبر فائدة محتملة في الصين، حيث يُقدَّر إمكانية منع 1.08 مليون حالة وفاة سنوياً في حال تطبيق الاستبدال الكامل للملح.

تلتها الهند بنحو 400 ألف حالة وفاة يمكن تجنبها، في حين يمكن للولايات المتحدة -نظرياً- تفادي قرابة 105 آلاف حالة وفاة و492 ألف إصابة جديدة بأمراض مختلفة سنوياً.

يشير الباحثون إلى أن معظم الملح في الأنظمة الغذائية في العديد من الدول الآسيوية والأفريقية يأتي من الطعام المُعدّ منزلياً؛ مما يعني أن زيادة الوعي وتوفير بدائل غنية بالبوتاسيوم قد يسهمان في تعزيز عادات غذائية أكثر صحة.

وتشير الدراسة إلى أن تحقيق أقصى قدر من الفوائد الصحية في الدول الغربية -حيث يأتي أكثر من 70% من الصوديوم في النظام الغذائي من الأطعمة المُصنّعة وتلك التي تُقدَّم في المطاعم- يتطلب تبنّياً أوسع لهذه البدائل من قِبل شركات تصنيع الأغذية والمطاعم.

وفي تصريح لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال" (Fox News Digital)، قال الدكتور ناثان جودير، من معهد ويليامز للسرطان في كاليفورنيا: "تُظهر هذه الدراسة أن إجراء تغييرات بسيطة يمكن أن يكون له أثر هائل على مرضين شائعين عالمياً، وهما: أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى".

وأوضح جودير -الذي لم يشارك في هذه الدراسة- أن الرسالة الأهم التي يمكن استخلاصها هي أن الصحة "ليست شيئاً نولد به فحسب".

وأضاف: "الصحة أمرٌ نعمل على تنميته؛ فهي نتاج البيئة التي نصنعها لأنفسنا. وهذه البيئة تؤثر على احتمالية الإصابة بالأمراض قبل وقت طويل من تشخيصها فعلياً".