أصبحت مشروبات الطاقة جزءًا أساسيًا من حياة ملايين الأشخاص، بزعم أنها تساعد الطلاب على اجتياز جلسات الدراسة الليلية، وتمنح العاملين الطاقة اللازمة خلال نوبات العمل الطويلة، كما تغذي رواد الصالات الرياضية قبل التمرين، وتضاعفت مبيعاتها أكثر من مرتين خلال العقد الماضي، لتتجاوز 20 مليار دولار في عام 2024

نظرا لوجود هذه المشروبات على رفوف المتاجر بجوار المشروبات الغازية والمياه المعبأة، ينظر إليها الكثيرون على أنها غير ضارة، مع ذلك، حذر الأطباء من حالات عدم انتظام ضربات القلب، بل وحتى الموت القلبي المفاجئ، لدى أشخاص تناولوا مؤخراً مشروبات الطاقة أو المكملات المنشطة، وكان العديد من هؤلاء الأشخاص شباباً ولا يعانون من أي مشاكل قلبية معروفة

أجرت دراسة جديدة عُرضت في المؤتمر العلمي لجمعية القلب الأمريكية لعام 2026 بحثًا معمقًا حول هذه العلاقة المحتملة.

إليكم ما قام به الباحثون، وما توصلوا إليه، وما قد يعنيه ذلك بالنسبة لكم

كيف أُجريت الدراسة؟

ربط الباحثون مشروبات الطاقة بأمراض القلب الخطيرة لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا.

قد تؤدي المستويات العالية من الكافيين في مشروبات الطاقة إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة القلبية.

الاعتدال هو الأساس: راقب كمية الكافيين التي تتناولها وانتبه للأعراض مثل ألم الصدر.

قام باحثون من كلية الطب بجامعة فرجينيا بمراجعة تقارير المشاكل الصحية المُرسلة إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يُمكن للمستهلكين والأطباء والمصنّعين الإبلاغ طواعيةً عن المشاكل الصحية التي يعتقدون أنها قد تكون مرتبطة بالأطعمة أو المكملات الغذائية.

قام الفريق بفحص 28345 بلاغاً تم تقديمها بين عامي 2017 و2025، جميعها تتعلق بأشخاص تبلغ أعمارهم 13 عاماً فأكثر. وقاموا بتقسيم البلاغات إلى مجموعتين:

وتضمنت أكثر من 850 تقريراً منتجات تم تحديدها على وجه التحديد لاحتوائها على الكافيين أو مكونات منبهة أخرى.

شملت مجموعة مقارنة أوسع تضم أكثر من 27 ألف تقرير، تغطي أطعمة ومكملات غذائية أخرى، بما في ذلك منتجات مثل ألواح البروتين ، ومشروبات بدائل الوجبات ، والعصائر ، والفيتامينات ، ويذكر البيان المشروبات الغازية ضمن هذه المجموعة، إلا أنه لا يوضح بشكل كامل كيفية تصنيف المنتجات أو ما إذا كانت جميع المشروبات المحتوية على الكافيين مستثناة

ماذا توصلت إليه الدراسة؟

أشارت التقارير المتعلقة بالمنشطات والمنتجات الغنية بالكافيين إلى مشاكل قلبية خطيرة بشكل متكرر أكثر بكثير من التقارير المتعلقة بالمنتجات الأخرى، وبالمقارنة مع المجموعة التي لم تتناول المنشطات، كانت التقارير المتعلقة بالمنتجات المنشطة كالتالي:

تزيد احتمالية ذكر السكتة القلبية بنحو 11 مرة

تزيد احتمالية ذكر الإصابة بنوبة قلبية بنحو 4.5 مرة

تزيد احتمالية ذكر اضطرابات نظم القلب البطينية (اضطرابات خطيرة في نظم القلب في الحجرات السفلية للقلب) أو خفقان القلب بنحو أربعة أضعاف.

تزيد احتمالية ذكر سرعة ضربات القلب بثلاثة أضعاف تقريباً

من المرجح أن يذكروا ألم الصدر حوالي 2.7 مرة

المصدر eating well