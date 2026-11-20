أكدت وزارة الخارجية الروسية أن اعتراف شركة هولندية باستخدام أسلحتها في الهجوم على جسر القرم يعد بمثابة فضح ذاتي لتورطها.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها : دعم هولندا المتهور لكييف على حساب معالجة مشكلاتها الداخلية يمثل تصعيدا إضافيا في مسار التوتر.

وتجددت الهجمات الأوكرانية على جسر القرم الاستراتيجي، الذي يربط شبه الجزيرة بالأراضي الروسية عبر مضيق كيرتش، ما دفع السلطات المحلية إلى تعليق حركة المرور عليه مؤقتًا، وسط تقارير عن تعرض أجزاء من المنشأة لأضرار، في تطور جديد يضع أحد أهم طرق النقل والإمداد الروسية تحت دائرة الاستهداف.

وأعلن سيرجي أكسيونوف، رئيس الإدارة المعينة من جانب روسيا في شبه جزيرة القرم، تعرض الجسر لهجوم جديد صباح الثلاثاء 17 نوفمبر، لليوم الثاني على التوالي، مؤكدًا تعليق حركة السيارات والقطارات بصورة مؤقتة، وداعيًا السكان والزوار إلى تجنب التوجه نحو الجسر لحين اتضاح الموقف.



وجاء الهجوم بعد استهداف مماثل تعرض له الجسر في 16 نوفمبر، وأدى إلى فرض قيود مؤقتة على حركة العبور، قبل السماح بمرور السيارات على دفعات. وبحسب تقارير إعلامية، تسببت الهجمات المتتالية في أضرار بأجزاء من الجسر، فيما أظهرت صور متداولة اختفاء أجزاء من المسار المخصص للسيارات