يشهد السوق العقاري المصري خطوة جديدة نحو تنويع أدوات الاستثمار، مع الإعلان عن إطلاق صندوق عقاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يستهدف في إصداره الأول أصولًا تتجاوز قيمتها 25 مليار جنيه، مع بدء الطرح يوم الأحد المقبل.

ويتيح الصندوق الاستثمار في أصول عقارية مدرة للدخل من خلال وثائق استثمارية، بما يعزز الربط بين سوق المال والقطاع العقاري، ويوفر آليات جديدة لتوظيف المدخرات دون الحاجة إلى شراء وحدات مستقلة.

ويشمل الإصدار الأول شراء وحدات سكنية في سبعة أبراج بمدينة بنها، مطلة على كورنيش النيل، إلى جانب استهداف أصول عقارية في الدلتا والساحل الشمالي.

وتخضع الوحدات لتقييمين عقاريين مستقلين بواسطة خبراء مرخصين من الهيئة العامة للرقابة المالية، مع متابعة أعمال التشطيبات من خلال مكتب استشاري مستقل، بما يعزز الشفافية وحماية مصالح المستثمرين.

وأكد الدكتور بهاء سالم، رئيس مجموعة السالم القابضة، أن الصناديق الاستثمارية تمثل أداة مهمة لربط القطاع العقاري بسوق المال، وإتاحة فرص جديدة أمام الأفراد لتوظيف مدخراتهم وفق إمكاناتهم المالية.

وأشاد سالم بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم السوق، مؤكدًا أن دقة الإجراءات الرقابية تعزز ثقة المستثمرين وتدعم استدامة الاستثمار العقاري.

ومن المقرر قصر الاكتتاب على المستثمرين المؤهلين من الأفراد والشركات، المصريين والأجانب، من خلال طرح خاص، مع خطط لإطلاق صناديق عقارية إضافية خلال عام 2027.

