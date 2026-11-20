تختتم وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026 استقبال طلبات الراغبين في الإشراف على بعثة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ - 2027م، وفق مجموعة من الضوابط والمعايير التي وضعتها المؤسسة القومية لتيسير الحج لاختيار المشرفين من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والعاملين بمديريات التضامن الاجتماعي، مع تخصيص مشرف واحد لكل 46 حاجًا.

وتتضمن إجراءات الترشح تحديد شروط مختلفة للمتقدمين الجدد وأصحاب الخبرة السابقة في الإشراف على رحلات الحج، إلى جانب اشتراطات تتعلق بالمؤهل العلمي والسن والعضوية بالجمعيات، فضلًا عن ضرورة تقديم مجموعة من المستندات الرسمية وسداد رسوم التقديم المقررة بقيمة 2000 جنيه.

كما حددت وزارة التضامن الاجتماعي آلية واضحة لاستقبال الطلبات وفحصها وإعلان أسماء المرشحين المستوفين للشروط، مع إتاحة الفرصة للمتقدمين المستبعدين لتقديم التظلمات خلال المواعيد المحددة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات اختيار مشرفي بعثة الحج لموسم 2027.

واقرأ أيضًا:

متى ينتهي التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2027؟

حددت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026 موعدًا نهائيًّا لاستقبال طلبات الترشح للإشراف على بعثة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ - 2027م، وذلك في إطار الاستعدادات التنظيمية لاختيار المشرفين المسؤولين عن متابعة الحجاج وتقديم الدعم الإداري والتنظيمي خلال موسم الحج.

وتتولى المؤسسة القومية لتيسير الحج وضع الضوابط المنظمة لعملية الاختيار، بما يضمن توافر المؤهلات والخبرات المناسبة لدى المتقدمين، مع تحديد مشرف واحد لكل 46 حاجًا، بما يساعد على تنظيم مهام الإشراف ومتابعة احتياجات الحجاج خلال الرحلة.

وتشمل الفئات التي يمكنها الترشح أعضاء مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأعضاء العاملين بها، إلى جانب العاملين بمديريات التضامن الاجتماعي، وفق الشروط والمعايير المحددة لكل فئة.

كيف يمكن التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2027؟

تتم عملية التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية من خلال تقديم طلب الترشح يدويًّا إلى مديرية التضامن الاجتماعي التابع لها المرشح، باستخدام نموذج التقديم المعتمد والمتاح عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج.

وبعد تسلم الطلبات، تتولى لجنة يصدر قرار بتشكيلها من مدير المديرية مراجعة ملفات المتقدمين وفرزها، مع تسجيل بيانات المرشحين في سجل رسمي، تمهيدًا لتحديد الأسماء التي استوفت جميع الشروط المطلوبة.

ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين المستوفين للشروط خلال 3 أيام من غلق باب التقديم، بما يتيح للمتقدمين معرفة موقف طلباتهم والانتقال إلى المراحل الآتية من إجراءات الاختيار.

أما الجمعيات المركزية، فتقدم ملفات المرشحين التابعين لها إلى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، وفق الإجراءات المعتمدة لتنظيم عملية الترشح.

وبعد اعتماد الأوراق، يتعين على المرشح تسجيل بياناته عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج، باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين يحصل عليهما من مديرية التضامن الاجتماعي التابع لها.

ما شروط التقديم للإشراف على الحج 2027 للمرشحين الجدد؟

وضعت المؤسسة القومية لتيسير الحج مجموعة من المعايير الخاصة بالمتقدمين الجدد الذين لم يسبق لهم اكتساب خبرة في الإشراف على رحلات حج الجمعيات الأهلية، وتشمل هذه الشروط متطلبات تتعلق بالعضوية والمؤهل الدراسي والسن والقدرات الإدارية والدينية.

وتتمثل شروط الترشح للمرشحين الجدد في الآتي:

أن يكون المتقدم عضوًا بمجلس إدارة الجمعية أو عضوًا عاملًا بها، مع مرور عام على عضويته في 31 أكتوبر 2026.

الحصول على مؤهل عالٍ.

التمتع بالثقافة الإدارية والدينية المناسبة لمهام الإشراف.

ألا يقل العمر عن 30 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا، وفقًا للسن في 30 يونيو 2027.

وتستهدف هذه الشروط التأكد من امتلاك المرشحين الجدد الحد الأدنى من المؤهلات والقدرات المطلوبة لأداء مهام الإشراف، مع مراعاة طبيعة المسؤوليات التنظيمية والإدارية المرتبطة ببعثة الحج.

ما شروط التقديم لمشرفي حج الجمعيات الأهلية من أصحاب الخبرة السابقة؟

حددت المؤسسة القومية لتيسير الحج ضوابط إضافية للمتقدمين الذين سبق لهم العمل في الإشراف على حج الجمعيات الأهلية، مع مراعاة الخبرة السابقة عند تقييم طلبات الترشح، والسماح بحد أقصى للعمر أكبر من المقرر للمرشحين الجدد.

وتشمل شروط أصحاب الخبرة الإشرافية السابقة ما يأتي:

أن يكون المتقدم عضوًا بمجلس إدارة إحدى الجمعيات المستوفية للشروط أو عضوًا عاملًا بها، مع مراعاة مرور عام على عضوية العضو العامل في 31 أكتوبر 2026.

قبول المؤسسين وأعضاء مجلس الأمناء بالنسبة للمؤسسات الأهلية.

توافر خبرة سابقة في الإشراف على حج الجمعيات الأهلية.

الحصول على مؤهل عالٍ على الأقل.

التمتع بالثقافة الإدارية والدينية المناسبة لمهام الإشراف.

ألا يقل العمر عن 30 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا، وفقًا للسن في 30 يونيو 2027.

وتتيح هذه الضوابط لأصحاب الخبرة السابقة التقدم ضمن الفئة المخصصة لهم، بشرط استيفاء المتطلبات المتعلقة بالعضوية والمؤهل العلمي والسن، إلى جانب إثبات الخبرة الإشرافية المطلوبة.

ما الأوراق المطلوبة للتقديم في إشراف حج الجمعيات الأهلية 2027؟

يتعين على الراغبين في الترشح تجهيز المستندات الرسمية المطلوبة، واعتمادها من الإدارة الاجتماعية التابع لها المتقدم، حتى تتمكن الجهات المختصة من مراجعة الملف والتحقق من استيفاء الشروط المقررة.

وتشمل قائمة الأوراق المطلوبة ما يأتي:

نموذج التقديم المعتمد للإشراف على حج الجمعيات الأهلية.

صورة المؤهل الدراسي.

صورة بطاقة الرقم القومي.

صحيفة الحالة الجنائية.

صورة شخصية حديثة.

محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن قرار ترشيح العضو.

صورة من لائحة النظام الأساسي للجمعية.

ما يفيد سداد رسوم التقديم المقررة بقيمة 2000 جنيه.

ويجب على المتقدمين التأكد من تجهيز جميع المستندات واعتمادها من الإدارة الاجتماعية المختصة، باعتبارها جزءًا أساسيًّا من إجراءات فحص طلبات الترشح وقبولها.

كم تبلغ رسوم التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2027؟

تبلغ رسوم التقديم للإشراف على بعثة حج الجمعيات الأهلية لموسم 2027 نحو 2000 جنيه، ويتعين على المرشح تقديم مستند يثبت سداد القيمة المقررة ضمن الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات التقديم.

ويُدرج إثبات سداد الرسوم ضمن ملف الترشح الذي يخضع للمراجعة من جانب اللجان المختصة، إلى جانب بقية المستندات المتعلقة بالمؤهل الدراسي والرقم القومي وصحيفة الحالة الجنائية وقرار ترشيح العضو.

متى تظهر نتيجة التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2027؟

من المقرر إعلان أسماء المرشحين المستوفين للشروط خلال 3 أيام من غلق باب التقديم، وذلك بعد انتهاء اللجنة المشكلة بقرار من مدير مديرية التضامن الاجتماعي من تسلم الطلبات وفرزها ومراجعة بيانات المتقدمين.

وتتيح الإجراءات للمرشحين الذين جرى استبعادهم تقديم تظلمات خلال 3 أيام من تاريخ إعلان الأسماء، على أن تتولى لجنة مختصة برئاسة مدير المديرية فحص التظلمات المقدمة ومراجعتها، وإصدار قراراتها خلال 3 أيام.

وبعد الانتهاء من فحص التظلمات واعتماد المستندات، يستكمل المرشحون الإجراءات المطلوبة من خلال تسجيل بياناتهم إلكترونيًّا على الموقع الرسمي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين يحصلون عليهما من المديرية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مراحل اختيار مشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ - 2027م، وفق المعايير التي تستهدف ضمان اختيار العناصر المستوفية للشروط والمؤهلات المطلوبة.

ما أهم المعلومات والمواعيد الخاصة بالتقديم لمشرفي الحج 2027؟

يمكن تلخيص أبرز الضوابط والمواعيد التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة القومية لتيسير الحج في النقاط الآتية:

آخر موعد للتقديم: الخميس 19 نوفمبر 2026.

موسم الحج: 1448هـ - 2027م.

عدد الحجاج لكل مشرف: 46 حاجًا.

الحد الأدنى لعمر المتقدمين: 30 عامًا.

الحد الأقصى لعمر المرشح الجديد: 50 عامًا.

الحد الأقصى لعمر صاحب الخبرة السابقة: 60 عامًا.

التاريخ المحدد لحساب السن: 30 يونيو 2027.

مدة العضوية المطلوبة: مرور عام على العضوية في 31 أكتوبر 2026.

رسوم التقديم: 2000 جنيه.

إعلان أسماء المستوفين للشروط: خلال 3 أيام من غلق باب التقديم.

فترة تقديم التظلمات: 3 أيام من إعلان الأسماء.

مدة فحص التظلمات وإصدار القرار: 3 أيام.

وبذلك تمثل شروط التقديم والأوراق المطلوبة والمواعيد المحددة العناصر الأساسية التي ينبغي على الراغبين في الإشراف على حج الجمعيات الأهلية لموسم 2027 الإلمام بها، مع ضرورة الالتزام بإجراءات الترشح واستيفاء المستندات والضوابط التي حددتها المؤسسة القومية لتيسير الحج ووزارة التضامن الاجتماعي.