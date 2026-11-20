شهد اليوم الخميس العديد من المباريات الهامة في الشأن المصري أبرزها 3 مباريات في بطولة كأس مصر ومباراة منتخب مصر للناشئين أمام اليونان في كأس العالم للناشئين.

وفي هذا التقرير يستعرض صدى البلد ماذا حدث في تلك المباريات.

خساؤة منتخب مصر أمام اليونان

تلقى منتخب مصر للناشئين خسارة على يد منتخب اليونان بنتيجة 2-1 ، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للناشئين.

وسجل منتخب اليونان هدفين بمطلع الشوط الثاني للمباراة في الدقيقتين 54 و62 من عمر اللقاء.

وسجل زياد سعودي هدف منتخب مصر في الدقيقة 71 من تسديدة قوية على يسار حارس مرمى اليونان.

الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخب مصر للناشئين ومنتخب اليونان بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس العالم للناشئين.

وفي الدقيقة 23 تعرض لاعب منتخب مصر دانيال تامر للطرد بعد حصوله على الكارت الأصفر الثاني لتدخله على لاعب اليونان ليكمل منتخب مصر المباراة منقوصا.

وبتلك النتيجة يحصد منتخب اليونان على أول 3 نقاط له في المجموعة ليحتل المركز الثاني خلف منتخب قطر المتصدر بنفس الرصيد، بينما احتل منتخب مصر المركز الثالث دون نقاط وتذيل منتخب بنما المجموعة بدون نقاط.

تشكيل منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين التشكيل الأساسي الذي خاض به مواجهة اليونان، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للناشئين.

تشكيل منتخب مصر أمام اليونان

وجاء التشكيل الأساسي لمنتخب مصر على النحو التالي:

مالك عمرو، عادل علاء، آدم يوسف، محمد السيد، عزت عبد المعز، أحمد بشير، عمر عبد الرحيم، محمد جمال، أحمد صفوت، دانيال تامر، أدهم حسيب.

قائمة البدلاء

وضمت قائمة بدلاء منتخب مصر كلًا من: محمد عبيد، عبد العزيز محمود، أمير حسن، سيف كريم، يوسف عبد الله، زياد سعودي، خالد مختار، أمير أبو العز، خالد محمود، عبد العزيز خالد.

زد يتاهل لدور الـ8 من بطولة كأس مصر

ونجح فريق زد في التأهل إلى دور الـ 8 من بطولة كأس مصر؛ بعد الفوز على فريق سموحة بنتيجة 1-0، ضمن لقاءات دور الـ16 من بطولة كأس مصر 2026-2027.

وسجل هدف زد الوحيد اللاعب أحمد إبراهيم الصغيري من ركلة جزاء في الدقيقة 126 من عمر اللقاء.

ويضرب زد موعدا مع الفائز في مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد سيراميكا كليوباترا.

المصري البورسعيدي يتأهل لدور الـ 8 من بطولة كأس مصر

وحجز فريق المصري البورسعيدي مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على نظيره بترول أسيوط بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الـ16 من المسابقة.

ودخل المصري المباراة بطموح تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل، ونجح في فرض سيطرته مبكرًا، ليترجم تفوقه إلى هدف أول في الدقيقة 21 عن طريق منذر طمين، الذي سجل من ركلة جزاء.

وواصل الفريق البورسعيدي ضغطه على دفاع بترول أسيوط، ليتمكن عبد الله زياني من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 40، معززًا تقدم فريقه، لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول بترول أسيوط العودة إلى أجواء اللقاء وتقليص الفارق، لكن لاعبي المصري نجحوا في الحفاظ على تقدمهم والتعامل مع محاولات المنافس.

وقبل إطلاق صافرة النهاية، وتحديدًا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلًا من الضائع للشوط الثاني، نجح خير الدين طوال في تسجيل الهدف الثالث، ليؤكد انتصار المصري ويحسم تأهله إلى الدور المقبل.

منافس المصري في ربع نهائي كأس مصر

وبهذا الفوز، تأهل المصري البورسعيدي رسميًا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، ليواصل مشواره في المنافسة على اللقب.

وينتظر الفريق البورسعيدي الفائز من مواجهة بيراميدز والبنك الأهلي، المقرر إقامتها ضمن منافسات دور الـ16، للتعرف على منافسه المقبل في ربع نهائي البطولة.

المقاولون العرب يتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر

وحجز فريق المقاولون العرب بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، بعد الفوز على نظيره القناة بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات دور الستة عشر.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين، حيث تقدم المقاولون العرب في الدقيقة 19 عن طريق محمد عمار، لينهي ذئاب الجبل الشوط الأول متقدمين بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق القناة في العودة إلى اللقاء، بعدما سجل حازم أبو سنة هدف التعادل، لتستمر المواجهة بالتعادل الإيجابي حتى نهاية الوقت الأصلي.

ولجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية في محاولة لحسم بطاقة التأهل، لكن التعادل استمر، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها المقاولون العرب بنتيجة 5-3.

وبهذه النتيجة، يواصل المقاولون العرب مشواره في بطولة كأس مصر، وينجح في انتزاع بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.