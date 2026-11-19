حجز فريق المصري البورسعيدي مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على نظيره بترول أسيوط بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الـ16 من المسابقة.

ودخل المصري المباراة بطموح تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل، ونجح في فرض سيطرته مبكرًا، ليترجم تفوقه إلى هدف أول في الدقيقة 21 عن طريق منذر طمين، الذي سجل من ركلة جزاء.

وواصل الفريق البورسعيدي ضغطه على دفاع بترول أسيوط، ليتمكن عبد الله زياني من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 40، معززًا تقدم فريقه، لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول بترول أسيوط العودة إلى أجواء اللقاء وتقليص الفارق، لكن لاعبي المصري نجحوا في الحفاظ على تقدمهم والتعامل مع محاولات المنافس.

وقبل إطلاق صافرة النهاية، وتحديدًا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلًا من الضائع للشوط الثاني، نجح خير الدين طوال في تسجيل الهدف الثالث، ليؤكد انتصار المصري ويحسم تأهله إلى الدور المقبل.

منافس المصري في ربع نهائي كأس مصر

وبهذا الفوز، تأهل المصري البورسعيدي رسميًا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، ليواصل مشواره في المنافسة على اللقب.

وينتظر الفريق البورسعيدي الفائز من مواجهة بيراميدز والبنك الأهلي، المقرر إقامتها ضمن منافسات دور الـ16، للتعرف على منافسه المقبل في ربع نهائي البطولة.