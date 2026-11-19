استهل منتخب السعودية تحت 17 عامًا مشواره في بطولة كأس العالم للناشئين 2026 بالخسارة أمام منتخب أوروجواي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وأقيمت المواجهة على ملعب أسباير زون بالعاصمة القطرية الدوحة، وشهدت إثارة كبيرة بين المنتخبين، حيث حاول الأخضر العودة في النتيجة، لكنه لم يتمكن من تجنب الهزيمة في مستهل مشواره بالمونديال.

ونجح فارس بوشقراء في تسجيل هدفي المنتخب السعودي، بينما جاءت أهداف أوروجواي عن طريق بابلو باريرو وفاكوندو رودريجيز، إلى جانب هدف عكسي سجله جواد الهاشم بالخطأ في مرماه.

وبهذه النتيجة، حصد منتخب أوروجواي أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة، بينما بقي رصيد المنتخب السعودي خاليًا من النقاط، ليصبح مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية في الجولة المقبلة لتعويض خسارته.

ترتيب مجموعة السعودية في كأس العالم للناشئين

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، إلى جانب منتخبات أوروجواي وفرنسا وهايتي.

وشهدت المباراة الأخرى ضمن منافسات المجموعة تحقيق منتخب فرنسا الفوز على نظيره هايتي بنتيجة 3-1، ليحصد هو الآخر ثلاث نقاط في بداية مشواره بالبطولة.

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى كالتالي:

فرنسا – 3 نقاط – مباراة واحدة. أوروجواي – 3 نقاط – مباراة واحدة. السعودية – 0 نقاط – مباراة واحدة. هايتي – 0 نقاط – مباراة واحدة.

وبذلك يتصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن أوروجواي، بينما يتساوى المنتخبان السعودي والهايتي دون نقاط، في انتظار مواجهات الجولة الثانية التي ستكون مهمة في تحديد ملامح المنافسة على بطاقات التأهل للدور المقبل.