اقترب مقترح الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني السابق لفريق أرسنال، لتعديل قانون التسلل من الرفض، بعد النتائج التي أسفرت عنها تجربته في الدوري الكندي، والتي كشفت عن تأثيرات غير متوقعة على أسلوب اللعب، رغم زيادة عدد الأهداف وتقليص حالات التسلل.

وبحسب ما نقلته صحيفة «The Times» البريطانية، أسفرت التجربة عن انخفاض حالات التسلل بنسبة 54%، إلى جانب تسجيل 13 هدفًا إضافيًا خلال 112 مباراة، وهو ما عكس زيادة الفرص الهجومية وتقليص الحالات التي يُحتسب فيها التسلل.

ويقوم مقترح أرسين فينجر على السماح للمهاجم بالبقاء في موقف قانوني، طالما أن جزءًا من جسمه لا يزال على خط واحد مع آخر مدافع، بدلًا من القاعدة الحالية التي تحتسب التسلل إذا تجاوز المهاجم المدافع بأحد أجزاء جسمه المسموح باستخدامها في تسجيل الأهداف.

ورغم الأرقام الإيجابية على مستوى زيادة الأهداف وتقليل حالات التسلل، كشفت التجربة عن نتيجة عكسية، بعدما اتجهت الفرق إلى التراجع دفاعيًا والاعتماد على خطوط دفاع أكثر عمقًا، حيث انخفض متوسط موقع الخط الدفاعي بنحو 3 أمتار.

وبحسب التقرير، أثارت هذه النتائج تحفظات لدى أعضاء اللجان الاستشارية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «IFAB»، الذين رأوا أن التعديل لم يحقق التحسن المنتظر في جودة اللعب، رغم تأثيره على زيادة الأهداف.

والمفاجأة أن أرسين فينجر نفسه أصبح أقل اقتناعًا بنتائج التجربة، بعدما أظهرت المؤشرات أن منح المهاجمين مساحة أكبر لم يؤدِ بالضرورة إلى كرة قدم أكثر هجومية، بل دفع الفرق إلى تغيير أسلوبها واللعب بتحفظ دفاعي أكبر.

وبات مقترح تعديل قانون التسلل مهددًا بعدم التطبيق، في ظل التحفظات التي أظهرتها نتائج التجربة الكندية، ليظل التعديل الذي طرحه فينحر محل نقاش قبل اتخاذ أي قرار بشأن اعتماده رسميًا.