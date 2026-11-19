نجح الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي في حجز مقعده بالمباراة النهائية لبطولة دوري المرتبط، بعدما حقق فريق الناشئين تحت 16 عامًا الفوز على سموحة بنتيجة 61-56، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على صالة برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي.

الأهلي يحسم بطاقة نهائي دوري المرتبط لكرة السلة بعد الفوز على سموحة

وضمن الأهلي التأهل رسميًا إلى النهائي بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، مقابل 3 نقاط لسموحة، ليحسم بطاقة العبور قبل إقامة مباراة الفريقين على مستوى الرجال، مستفيدًا من تفوقه في مواجهتي الذهاب بفئتي المرتبط والرجال، بنتيجتي 94-58 و76-66 على الترتيب.

وتنص لائحة البطولة على حصول الفريق الفائز في كل مواجهة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للفريق الخاسر، وهو ما منح الأهلي الأفضلية الكافية لحسم التأهل دون انتظار نتيجة مباراة الرجال.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي في النهائي الفائز من مواجهة الاتحاد السكندري والجزيرة، في ظل سعي الفريق الأحمر لمواصلة مشواره نحو التتويج باللقب.

وتحظى بطولة دوري المرتبط بأهمية كبيرة في منافسات كرة السلة المصرية، حيث تسهم نتائجها في تحديد تصنيف الأندية وتوزيعها على مجموعتي الدور التمهيدي لدوري أليانز الممتاز، المؤهل إلى منافسات الدوري الأفريقي.