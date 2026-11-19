حلت الفنانة الكبيرة سهير رمزي ضيفةً على برنامج «ورقة بيضا» الذي تقدمه الإعلامية يمنى بدراوي على شاشة قناة النهار، حيث فتحت قلبها في حوار صريح تناول محطات من حياتها الشخصية ومشوارها الفني، ورؤيتها للوسط الفني وللتغيرات التي فرضتها السوشيال ميديا على حياة الفنانين.

السوشيال ميديا والخلافات العلنية والترند

أكدت الفنانة سهير رمزي أنها تعتبر نفسها محظوظة لأنها لم تعش في زمن السوشيال ميديا، موضحة أن النزاعات العلنية أو التجريح بين الفنانين لا تمثل دعاية جيدة، وأن الدعاية الحقيقية هي التي تثمر شيئاً جميلاً ومبهجاً للجمهور. وأشارت إلى أنها لم تشهد طوال مسيرتها الفنية صدامات أو مشاكل علنية مع زملائها أو زميلاتها، مؤكدة أن الخلافات الطبيعية قد تحدث بين الإخوة أو الأصدقاء لكنها لا يجب أن تُعرض أمام الجميع.

وانتقدت سهير رمزي السعي وراء «الترند» القائم على الأمور السلبية أو الفضائح والخلافات، مؤكدة أن «الترند» الحقيقي ينبغي أن يكون لعمل فني جيد أو لقاء جميل، كما لفتت إلى أنها لا تحب أن ترد على الشائعات التي تطولها، سواء شائعات الوفاة أو أخبار الزواج والطلاق المغلوطة، لأن الرد في رأيها يزيد من تضخيمها، معتبرة أن من يفهم الحقيقة سيميز الصحيح من الخطأ، ومشيرة إلى أن السوشيال ميديا أضرت بالفنانين أكثر مما نفعتهم في كثير من الجوانب، خاصة مع انتهاك الخصوصية والتصوير في الأماكن العامة دون استئذان.

أزمة السينما والورق والإنتاج ومشاريعها المقبلة

وعبرت سهير رمزي عن حزنها الشديد على حال السينما مقارنة بالفترات السابقة التي كانت تشهد إنتاجاً كبيراً وتنوعاً واسعاً يضم عشرات الأفلام سنوياً بمشاركة كبار الكتاب والمخرجين والنجوم، مؤكدة أن المشكلة الأساسية اليوم تكمن في الورق والإنتاج، وأن وجود الإمكانات والتقنيات الحديثة لا يغني عن ورق قوي وإنتاج حقيقي يدعم صناعة أفلام تبقى في ذاكرة الجمهور.

وكشفت سهير رمزي أنها تحضر حالياً لعمل درامي لما بعد شهر رمضان، موضحة أن أكثر الفترات التي أحبت فيها أعمالها كانت المرحلة التي سبقت اعتزالها بعد بداياتها، حين أصبحت أكثر نضجاً واختياراً للأعمال المتنوعة مثل «بالوالدين إحساناً» وغيرها. كما أشارت إلى أن المخرج الراحل كمال الشيخ كان أول من دعمها واختارها لبدايتها الفنية عندما شاهدها في برنامج تلفزيوني قديم.

محطات الزواج والعصمة والحياة الخاصة

وتحدثت سهير رمزي بصراحة عن تجاربها الزوجية، موضحة أنها تزوجت في سن السادسة عشرة من الموسيقار الراحل حلمي بكر بناءً على رغبة والدتها التي كانت حريصة عليها وتخشى عليها، مؤكدة أن الزواج المبكر له عيوبه عندما يغيب التفاهم والانسجام اليومي، وأن والدتها كانت تصر على أن تكون العصمة في يدها في الزيجات التالية لحمايتها في وقت لم يكن فيه قانون الخلع موجوداً.

وفي المقابل، أوضحت أنها تنازلت عن هذا الشرط في زواجها الحالي من علاء الشربيني الذي استمر قرابة ٢٤ إلى ٢٥ عاماً، مرجعة سر استمرار هذه الزيجة إلى التفاهم والاحتواء والشعور بالأمان، واصفة نفسها بأنها شخصية عنيدة وعصبية أحياناً لكنها تتعامل مع المواقف بالتسامح والهدوء، مؤكدة أنها تحاسب نفسها باستمرار وتحرص على إسعاد من حولها حتى لو جاء ذلك أحياناً على حساب نفسها.

حقيقة شائعات عمر الشريف وشهيرة ورأيها في النجوم

ونفت سهير رمزي بشكل قاطع ما تردد قديماً حول زواجها من النجم العالمي الراحل عمر الشريف، موضحة أن الأمر بدأ عندما أعرب عن رغبته في لقاء بطلة فيلم «المذنبون» بعد عودته إلى مصر، فأقامت له دعوة في منزلها بحضور عدد من الفنانين والصحفيين، ثم طلبت منه تقديمه في برنامج تلفزيوني بمناسبة رأس السنة، لتنطلق إشاعات ارتباطهما أو زواجهما التي جرى نفيها في الصحف آنذاك، مؤكدة أنها كانت معجبة به كفنان ونجم عالمي.

كما نفت سهير رمزي ما أثير عام ٢٠١٩ حول كونها السبب في خلع الفنانة شهيرة للحجاب، مؤكدة أن شهيرة كانت من أسباب ارتدائها الحجاب، وأن ما ظهر في إحدى الصور كان مجرد انزلاق خفيف لإيشارب دون قصد، معتبرة أن لكل إنسان رأيه وحريته. وأشادت في حديثها بعدد من النجوم والفنانين، من بينهم حسين فهمي الذي وصفته بأنه راقٍ ودمه خفيف وصاحب قلب أبيض، ومنة شلبي ومنى زكي ومي عمر، مؤكدة أنها ترى نفسها نجمة وممثلة عادية تحب أن تمنح من حولها الراحة والسعادة.