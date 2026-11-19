استعادت الفنانة رانيا فريد شوقي ذكرياتها مع الفنانة الراحلة خيرية أحمد، بالتزامن مع ذكرى وفاتها، معبرة عن اشتياقها الكبير لها، ومؤكدة أنها كانت إنسانة جميلة تركت أثرًا طيبًا في قلوب كل من تعامل معها.

وقالت رانيا فريد شوقي في منشور عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها محظوظة بالعمل مع خيرية أحمد في العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرزها مسلسل «عائلة مجنونة جدًا»، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بالسعادة كلما علمت بمشاركتهما في عمل واحد.

وأضافت أنها كانت تجمعها بالراحلة علاقة إنسانية قوية امتدت إلى خارج مواقع التصوير، مستعيدة ذكرياتها معها، خاصة حرصها على إعداد الطعام في المنزل وإحضاره لفريق العمل، حيث كانت تجمعهم مائدة واحدة، وتقدم لهم الحلويات مثل الكريم كراميل والأرز باللبن.

وأكدت أن خيرية أحمد لم تكن مجرد فنانة مميزة، بل كانت إنسانة محبوبة تضفي البهجة والدفء على كل من حولها.

واختتمت رسالتها قائلة: «وحشتيني يا حبيبتي.. ربنا يرحمك ويجعل كل الحب اللي زرعتيه في قلوبنا في ميزان حسناتك».